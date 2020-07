‘AZ, Vitesse én FC Twente jagen op tweevoudig international’

Per Filip Dagerstal staat voor een transfer naar de Eredivisie. Voetbal International claimt donderdag dat AZ, Vitesse en FC Twente de Zweedse centrumverdediger van IFK Nörrkoping volgen. FC Groningen had Dagerstal in het verleden ook bekeken, maar men heeft voor de positie centraal achterin Ko Itakura in gedachten.

Volgens het weekblad is de kans groot dat de 23-jarige Dagerstal neerstrijkt in Nederland. 'De vraag is alleen nog wanneer Dagerstal vertrekt uit Zweden. Zijn contract loopt tot het einde van dit kalenderjaar, wat betekent dat hij in januari gratis op te halen is. Bij een transfer deze zomer kan Nörrkoping nog wat aan hem verdienen', zo luidt de analyse.

Het blijft echter afwachten of IFK Nörrkoping aan een zomerse transfer wil meewerken, aangezien Dagerstal een belangrijke rol vervult binnen de ploeg. 'Zelf vertrekt Dagerstal overigens het liefste deze zomer al naar een nieuwe club', zo klinkt het. De tweevoudig international heeft tot op heden 133 wedstrijden gespeeld voor Nörrkoping, met 7 goals en 9 assists als resultaat.