KNVB presenteert protocol als tussenstop naar hervatting Eredivisie

De KNVB heeft deze donderdag een protocol gepresenteerd met de regels omtrent de hervatting in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De voetbalbond benadrukt in het tachtig pagina’s omvattende schrijven dat het om een tussenstop gaat richting volledige normalisatie rondom profwedstrijden. De verwachting is dat de stadions tussen de 20 en 40 procent bezet zullen zijn, al zijn uitfans voorlopig nog niet welkom. Over het onlangs door Minister-President Mark Rutte aangekondigde zangverbod pas in een later stadium een beslissing genomen door de KNVB.

De voetbalbond benadrukt dat de bezetting van de stadions te maken heeft met welke supporters er op de wedstrijden afkomen. De regel van anderhalve meter afstand houden vanwege de coronacrisis geldt namelijk niet voor mensen uit één huishouden en voor kinderen onder de achttien jaar. De KNVB wil over het zangverbod dus nog niet definitief oordelen, al liet Paul Depla, burgemeester van Breda en woordvoerder van de burgemeesters van speelsteden, onlangs al nadrukkelijk weten dat er geen zogeheten 'juichpolitie' zal worden ingesteld.

De KNVB geeft voorts aan dat elk stadion in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie er anders uitziet, wat onder meer tot uiting komt in de afstand tussen de zitstoeltjes op de tribune. Een maximaal aantal toeschouwers wordt dan ook niet ingesteld, zo klinkt het. Per stadion en per wedstrijd zal hier grondig naar worden gekeken door een afvaardiging van de KNVB. De profclubs in Nederland krijgen verder het advies om tijdens de coronacrisis geregeld contact te houden met de GGD en supportersverenigingen. "Begrip en draagvlak creëren voor de maatregelen en betrokkenheid bij het lokaal gekozen toegangs- en selectiebeleid zijn hierbij belangrijk."

Een andere maatregel in het protocol is het door de clubs aanstellen van een corona-coördinator, een functionaris die er in en rondom een stadion op toeziet dat alle coronamaatregelen worden nageleefd. De KNVB benadrukt dat het sowieso iemand uit de medische staf moet zijn. Tevens moeten deuren zoveel mogelijk worden opengehouden en worden interviews na afloop van een wedstrijd niet in de gebruikelijke mixed-zone afgenomen. Spelers dienen onderling anderhalve meter afstand te houden, al is fysiek contact wel toegestaan tijdens duels.

