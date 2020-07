Real Betis schakelt snel en stelt trainer met Real Madrid-verleden aan

Manuel Pellegrini is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Real Betis, zo maakt de club donderdag wereldkundig. De 66-jarige oefenmeester uit Chili heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2023. Pellegrini is de opvolger van Rubi, die in juni de laan werd uitgestuurd na een aantal slechte resultaten na de hervatting van LaLiga.

"Real Betis durft te gokken door een trainer aan te stellen met een grote internationale status. Zijn komst moet ervoor zorgen dat de resultaten een stuk beter worden", zo valt onder meer te lezen in de persverklaring die door de Spaanse middenmoter is afgegeven. Technisch directeur Alexis Trujillo, die het stokje overnam van de ontslagen Rubi, maakt het seizoen af bij de naar de dertiende plaats afgezakte club.

?? OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season ??????



Welcome! ??????



? https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 9, 2020

Pellegrini was als trainer laatstelijk actief bij West Ham United, waar hij in 2019 na een reeks teleurstellende resultaten werd ontslagen. In Spanje werkte de ervaren coach eerder bij Villarreal, Real Madrid en Málaga. Zijn grootste successen kwamen in zijn periode bij Manchester City. Tussen 2013 en 2016 veroverde hij eenmaal de Engelse landstitel en twee keer de EFL Cup.