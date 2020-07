Het Nieuwsblad streept naam Ajax door: ‘Hij is niet de vervanger van Ziyech’

De kans dat Jonathan David alsnog bij Ajax terechtkomt is te verwaarlozen, zo blijkt uit een uitgebreide analyse van Het Nieuwsblad over de Canadese aanvaller van AA Gent. Volgens de Belgische krant is de Amsterdamse club geen geschikte gesprekspartner voor de Belgen, die de getalenteerde David alleen voor de hoofdprijs willen laten vertrekken deze zomer.

"David zou er te veel beschouwd worden als de vervanger van de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech, terwijl hij in een systeem met één nummer tien achter één spits niet kan uitblinken", zo komt onder meer naar voren in het oordeel over de begeerde spits in Belgische dienst. Directeur voetbalzaken Marc Overmars was twee weken geleden tegenover Ajax TV ook al duidelijk in zijn oordeel over David. "Deze speler uit België is hartstikke goed, maar speelt niet als een echte nummer negen. Hij is geen spits. Hij is een schaduwspits. En die hebben wij niet nodig."

Hakim Ziyech neemt afscheid van Ajax

Het Nieuwsblad meldt voorts dat AA Gent niet zomaar met elke club wenst te onderhandelen over David. Bayern München bijvoorbeeld wordt ongeschikt geacht, omdat men in Gent bang is dat de twaalfvoudig international van Canada bij de kampioen van Duitsland niet aan de bak komt. De volgende club van David moet in een Europese topcompetitie actief zijn en tevens dient een eventuele transfer een flinke stap vooruit te zijn voor de pas twintigjarige aanvaller, wiens status significant groeide vanwege de 23 doelpunten en 10 assists in 40 duels in verschillende duels van afgelopen seizoen.

AA Gent zet naar verluidt in op een recordbedrag van tussen de 30 en 35 miljoen euro voor David, terwijl het management van de speler een bedrag van 20 miljoen euro wel geschikt vindt. De duurste uitgaande transfer kwam in 2016 op naam van Sven Kums, die destijds verkaste naar Watford. In een eerder stadium zijn aanbiedingen van SC Freiburg en FC Porto al van tafel geveegd door de Belgen. Lille OSC en enkele niet nader genoemde Bundesliga-clubs zijn nog wel in de markt voor David, die in Gent nog drie seizoenen vastligt.