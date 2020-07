Van der Vaart kan het nog steeds niet geloven: ‘Hij lacht iedereen uit’

Rafael van der Vaart is nog altijd zeer kritisch op het functioneren van Harry Maguire bij Manchester United. Nathan Aké wordt in de Engelse media in verband gebracht met een overstap naar the Red Devils na een 'flirt' van manager Ole Gunnar Solskjaer met de verdediger na de wedstrijd van United tegen Bournemouth (5-2). Van der Vaart zou een transfer voor de Oranje-international toejuichen.

Maguire werd vorig jaar zomer voor circa 87 miljoen euro overgenomen van Leicester City, maar weet Van der Vaart vooralsnog niet te imponeren. De voormalig middenvelder ziet Maguire vaak stuntelen in het shirt van United. Zo liet de centrale verdediger zich afgelopen zaterdag nog te kijk zetten door Junior Stanislas bij de 0-1 van Bournemouth na een kwartier spelen.

Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt — utdcover (@utdcover) July 5, 2020

"Volgens mij gaat hij elke dag naar huis en zegt hij tegen zijn vrouw: Ik kan er geen klote van, maar ik verdien zoveel. Ze geloven me gewoon. Dat denk ik echt. Hij lacht iedereen uit", zegt Van der Vaart bij Ziggo Sport over Maguire. De analist hoopt dat Aké deze zomer een transfer gaat maken. De centrumverdediger werd eerder al hevig gelinkt aan Chelsea en Manchester City.

"Dat is er wel leuk aan als er een keer geen publiek is en geen muziekje onder zit na de wedstrijd. Dan hoor je dit soort dingen", zegt Van der Vaart over het onderonsje tussen Solskjaer en Aké, die nog tot medio 2022 vastligt bij de huidige nummer negentien van de Premier League. "Een transfer? Ik hoop het voor hem, ik denk dat hij het heel goed doet. Waarom niet?"