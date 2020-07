Keiharde conclusie na echec in Milaan: Juventus kan niet zonder De Ligt

Juventus leed dinsdagavond een gevoelige nederlaag tegen AC Milan (4-2) en volgens La Gazzetta dello Sport had de verliesbeurt grotendeels te maken met de absentie van de geschorsten Matthijs de Ligt en Paulo Dybala. Volgens de vermaarde Italiaanse sportkrant kan de koploper in de Serie A inmiddels niet meer zonder De Ligt, die juist in het begin van het seizoen nog geregeld zeer kritisch werd benaderd.

"Het mag duidelijk zijn dat Juventus inmiddels niet meer zonder dit tweetal kan, zoveel is wel duidelijk geworden op die knotsgekke avond in Milaan", zo valt te lezen in een uitgebreide analyse over het elftal van trainer Maurizio Sarri. "Zonder deze spelers leek Juventus tegen AC Milan wel een zinkend schip te zijn. De Nederlander en de Argentijn zijn de spelers met de meeste minuten in de benen. Het spel van de ploeg van Sarri ziet er heel anders uit als zij niet meedoen."

Juventus incasseerde tegen AC Milan maar liefst vier doelpunten, iets dat de Ligt in zijn Italiaanse periode nog niet heeft meegemaakt. ".Daniele Rugani betaalde een hoge prijs voor het feit dat hij op 22 februari voor het laatst een wedstrijd speelde namens Juventus en Leonardo Bonucci was slechts een schaduw van zichzelf. De aanvoerder is met 3663 minuten dit seizoen de meest gebruikte speler, maar Bonucci lijkt simpelweg niet zonder De Ligt te kunnen. Het lijkt er zelfs op dat Bonucci steeds slechter gaat spelen zonder hem."

Het is precies het tegenovergestelde van begin deze jaargang, toen Leo de jonge Nederlander bij de hand nam om hem de trucjes van het Italiaanse voetbal bij te brengen. Na enige tijd en wat blunders is de voormalig Ajacied inmiddels uit alle proporties gegroeid en lijkt hij nu op een verdediger die geboren en getogen is in Italië. Hij geeft aanvallers werkelijk geen duimbreed. Met hem erbij is Bonucci duidelijk een betere speler met meer zelfvertrouwen, al was daar niets van te merken tegen AC Milan", zo klinkt het.