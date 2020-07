Aad de Mos kritisch over Ajax: ‘Dan krijgen ze het niet makkelijk’

Aad de Mos is tegenwoordig een veelgevraagd analist, maar was voorheen trainer van onder andere Ajax en PSV. In gesprek met DAZN blikt de oefenmeester in ruste alvast vooruit op het nieuwe Eredivisie-seizoen, waarbij hij de top vier onder de loep neemt. Hij vertelt onder meer over het tactische vermogen van Erik ten Hag, de toegevoegde waarde van Roger Schmidt, zijn bewondering voor Arne Slot en de uitdaging voor Feyenoord.