‘FC Groningen maakt Matusiwa nog kwader na weigeren miljoenenbod’

FC Groningen is niet van plan om Azor Matusiwa zomaar te laten gaan. L'Équipe weet namelijk te melden dat de trots van het Noorden een bod van vier miljoen euro van RC Lens op de middenvelder van tafel heeft geveegd. Matusiwa aast al enige tijd op een vertrek bij FC Groningen, dat de voormalig Ajacied nog drie seizoenen onder contract heeft staan.

Volgens de Franse krant heeft Matusiwa wel oren naar een transfer naar RC Lens, dat komend seizoen terugkeert in de Ligue 1. FC Metz zou eveneens een bod van vier miljoen euro hebben neergelegd in Groningen, terwijl ook andere clubs uit Frankrijk de middenvelder in het vizier hebben. Het is echter nog maar de vraag of de clubleiding in het Hitachi Capital Mobility Stadion binnenkort alsnog overstag gaat.

FC Groningen en Matusiwa kwamen halverwege juni flink in botsing met elkaar. Laatstgenoemde verliet toen zelfs boos de training, omdat men niet wilde meewerken aan een transfer. "Ik ben op dit moment weer iets rustiger. Gisteren was ik heel erg teleurgesteld", zo liet hij destijds weten aan RTV Noord. Er was flink wat onvrede bij Matusiwa over de handelswijze van zijn werkgever. "Op dit moment staan we echt lijnrecht tegenover elkaar."

Matusiwa maakte in het seizoen 2018/19 indruk als huurling van De Graafschap, waarna FC Groningen hem overnam van Ajax. "Toen ik tekende zijn er bepaalde afspraken gemaakt", voegde hij daaraan toe. "Die afspraken worden nu niet door Mark-Jan Fledderus (technisch directeur, red.) nagekomen. Daar kan ik boos om worden en met zulke mensen wil ik niet in zee gaan. Op deze manier wil ik niet door. Er moet nu echt wat gebeuren." Matusiwa, die ook werd genoemd bij Girondins Bordeaux en Stade Reims, wilde echter niet in details treden. "Dat zijn dingen die we persoonlijk hebben besproken, dus dat wil ik niet naar buiten brengen. Ik hoor in ieder geval allemaal excuses die nergens op slaan."