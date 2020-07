PSV neemt ‘op het eerste gezicht nogal vreemd besluit’ met contractverlenging

Derrick Luckassen gaat zijn contract bij PSV op korte termijn met één jaar verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. In een eerder stadium werd al bekend dat de Eindhovenaren een akkoord met Anderlecht hadden bereikt over een nieuwe huurperiode van de 25-jarige verdediger annex middenvelder. PSV verlengt het contract van Luckassen volgens het regionale dagblad ‘louter om zakelijke motieven’.

PSV verhuurde Luckassen afgelopen seizoen al aan Anderlecht, waar hij 21 officiële wedstrijden speelde. Paars-Wit had een optie tot koop ter waarde van naar verluidt vijf miljoen euro, maar kon dat bedrag niet ophoesten. Luckassen gooide de deur naar een terugkeer bij PSV eerder al dicht door te stellen dat hij zich niet thuis voelde bij PSV. Technisch manager John de Jong ziet echter nog wel potentie in Luckassen, die op korte termijn zijn handtekening moet zetten onder een tot medio 2023 lopend contract.

“Het lijkt op het eerste gezicht nogal vreemd dat Luckassen een nieuwe verbintenis kan tekenen. Hij wilde immers niet meer voor PSV spelen, maar pikt door de transfersystematiek wel de revenuen van een nieuw contract mee”, schrijft het Eindhovens Dagblad. Er wordt echter benadrukt dat PSV hoopt dat de transferwaarde van Luckassen behouden blijft of zelfs stijgt als hij komend seizoen in dienst van Anderlecht speelt. Indien hij niet had bijgetekend, dreigden de Eindhovenaren over een jaar voor het blok komen te staan.

Met nog een jaar contract had PSV volgende zomer een moeilijke onderhandelingspositie gehad, maar dat is met het verlengen van de tot 2022 lopende verbintenis nu voorkomen. Anderlecht wilde Luckassen dusdanig graag terugzien dat het grootste deel van zijn salaris wordt overgenomen. PSV nam de voormalig jeugdinternational in 2017 voor vijf miljoen over van AZ, maar zijn dienstverband in Eindhoven werd niet bepaald een succes. Luckassen werd eerder door PSV verhuurd aan Hertha BSC.