FC Utrecht moet vrezen voor interesse uit Engeland, Spanje en Frankrijk

Het is niet ondenkbaar dat Gyrano Kerk zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht heeft gespeeld. De 24-jarige vleugelaanvaller staat namelijk in de belangstelling van clubs uit vijf landen: Engeland, Spanje, Frankrijk, Schotland en Rusland. Het contract van Kerk in Utrecht loopt nog drie seizoenen door, wat betekent dat de Domstedelingen een transfersom overhouden aan een eventuele tussentijdse verkoop van de buitenspeler.

"Door de coronacrisis kwam het wat later op gang, maar inmiddels heb ik in de nodige buitenlandse zoom-gesprekken gezeten", verduidelijkt zaakwaarnemer Richinel Bryson in gesprek met Voetbal International. "Veel competities die Gyrano interessant vindt, worden nu nog uitgespeeld. Pas dan zal duidelijk zijn welke partijen heel concreet zullen worden." Er zouden reeds enkele aanbiedingen vanuit het buitenland zijn binnengekomen, al noemt de zakelijk adviseur geen specifieke namen van clubs die Kerk in het vizier hebben.

Bryson wil daarnaast ook niet zeggen of Kerk deze zomer al afscheid neemt van FC Utrecht. "Gyrano is ontzettend ambitieus. Hij is 24 jaar en heeft een heel sterk seizoen gedraaid", vervolgt de zakelijk adviseur zijn uitleg. "Tegelijkertijd is FC Utrecht zijn club geworden, deze club heeft hem ontzettend veel gebracht. De leiding weet hoe wij in de wedstrijd staan. Vorig seizoen hebben we zijn contract verlengd met als doel nu verder te kunnen kijken. Gyrano heeft bewezen klaar te zijn voor die volgende stap." Kerk kwam afgelopen seizoen tot 10 treffers en 8 assists in 24 duels in de Eredivisie. Slechts zeven spelers waren nóg vaker rechtstreeks betrokken bij doelpunten.

Voetbal International meldt tevens dat FC Utrecht met Urby Emanuelson praat over verlenging van de samenwerking. De routinier heeft inmiddels een transfervrije status, maar traint nog wel mee met de selectie van trainer John van den Brom. Daarnaast is de hoop op de komst van Mimoun Mahi nog niet opgegeven. Mocht de aanvaller worden overgenomen van FC Zürich, dan is de kans klein dat Jean-Christophe Bahebeck terugkeert bij de club. Laatstgenoemde zag zijn verbintenis in Utrecht onlangs aflopen, al is er nog steeds contact tussen beide partijen.