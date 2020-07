‘Traditioneel’ nieuw thuisshirt van Ajax lijkt uitgelekt via Twitter

Het nieuwe thuisshirt van Ajax lijkt via social media te zijn uitgelekt. De Amsterdammers presenteerden eerder al het nieuwe uitshirt, maar hebben het tricot voor de thuiswedstrijden nog niet officieel bekendgemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, is een andere kraag de voornaamste verandering ten opzichte van het thuisshirt van dit seizoen.

Het ligt volgens Footyheadlines in de lijn der verwachtingen dat Ajax het nieuwe thuisshirt komende dagen bekend zal maken. De verschillen ten opzichte van het thuisshirt van afgelopen seizoen zijn minimaal. In plaats van een ronde, heeft het nieuwe tricot een v-vormige kraag. Verder had het thuisshirt van afgelopen seizoen zwarte accenten en die lijken nu te zijn verdwenen, waardoor er wordt gesteld dat er nu gekozen is voor een meer ‘traditioneel design’.

?? Ajax 20-21 iç saha formasi sizdi! ?? ?? Ajax 20-21 home jersey leaked! ?? pic.twitter.com/4CqpUoNpfH — esvaphane (@esvaphane) July 8, 2020

Ajax presenteerde een maand geleden zijn nieuwe uitshirt. De Amsterdammers gaan volgend seizoen hun uitwedstrijden spelen in een grijsblauw tenue, dat volgens de officiële lezing ‘een mix bevat van blauwtinten met een moderne interpretatie van grafische patronen die je in de jaren ’80 en ’90 zag’.