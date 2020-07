‘Al bieden ze me vijf ton om weer te voetballen, dan wijs ik het nog af’

Orlando Smeekes liet het profvoetbal in 2016 achter zich, na een weinig succesvol dienstverband bij FC Den Bosch. De inmiddels 38-jarige oud-aanvaller mist het profvoetbal echter totaal niet, zo vertelt hij in een interview met BN DeStem. Smeekes heeft zich de afgelopen jaren gefocust op een andere sport, namelijk kickboksen.

“Leeftijd is voor mij geen issue. Ik zou ook elke voetbalclub aanraden om bokstraining toe te voegen”, zegt Smeekes, die nog A-vechter hoopt te worden. “Laat die voetballers maar eens écht tot het gaatje gaan, dan krijgen ze een conditie die ze nog nooit hebben gehad. Of ik die training zelf wil geven? Pfoe, misschien wel. Maar dan wil ik geen bal zien!”

Smeekes speelde voor achtereenvolgens sc Heerenveen, Telstar, FC Volendam, TOP Oss, Helmond Sport, Go Ahead Eagles, Stuttgarter Kickers, Carl Zeiss Jena, Wehen Wiesbaden (allen in Duitsland), Maritzburg United (in Zuid-Afrika) en FC Den Bosch. Nu volgt Smeekes niks meer in de voetbalwereld. “Ik ken Memphis Depay en Hakim Ziyech. Ik zou verder geen spelers van Oranje op kunnen noemen. En Joey Suk is een goede vriend van me.”

“Maar verder? Al bieden ze me vijf ton om weer te voetballen, dan wijs ik het nog af. Nooit meer”, gaat hij verder. Smeekes benadrukt dat hij vroeger al niet helemaal in de voetbalwereld paste. “Ik zit al jaren in de fashion. Als voetballer zat iedereen in de bus de VI te lezen, ik de Elle. Iedereen dacht dat ik homo was omdat ik altijd met die kleding bezig was, maar fashion heeft mij altijd beziggehouden. Dankzij de mode heb ik mijn identiteit gevonden.”