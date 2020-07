Cesc Fàbregas haalt herinneringen op aan ‘gestoorde’ ex-ploeggenoten

Cesc Fàbregas speelde gedurende zijn loopbaan voor achtereenvolgens Barcelona, Arsenal, opnieuw Barcelona, Chelsea en AS Monaco. De 110-voudig Spaans international haalt in gesprek met de BBC herinneringen op aan zijn carrière. De 33-jarige middenvelder vertelt dat hij het grappigste moment in zijn carrière meemaakte dankzij Diego Costa.

“Toen Antonio Conte naar Chelsea kwam, speelde ik in de eerste drie maanden niet zoveel. Hij maakte duidelijk dat hij een ander type middenvelder wilde, Nemanja Matic speelde en ik was ook geblesseerd. We moesten op gegeven moment naar Manchester City, terwijl we al zeven wedstrijden op rij hadden gewonnen, en Conte zei: ‘Je moet spelen’. We wonnen met 3-1, ik speelde goed en leverde een assist bij een doelpunt van Diego. Ik had het gevoel dat ik op een punt kwam waarop de manager op me kon vertrouwen”, brengt Fàbregas in herinnering.

“Vervolgens speelden we tegen West Bromwich Albion en Matic was hersteld, dus hij stond in de basis. Het was zo’n typische wedstrijd, na zeventig minuten stond het nog 0-0. Ze verdedigden goed”, vervolgt de Spaanse middenvelder. “De wedstrijd vroeg om iemand als ik, die een deur kan openen. Er gebeurde heel lang niks, tot Diego naar de zijlijn stapte en naar Conte riep: ‘Zet Cesc erin!’ Met Conte moet je niet sollen en hij deed alsof hij Diego niet hoorde. Twee minuten later zei hij: ‘Cesc, kom’ en direct nadat ik erin kwam, gaf ik een assist bij een doelpunt van Diego.”

Fàbregas noemt Costa én Gerard Piqué de gekste teamgenoten die hij gedurende zijn loopbaan had. “Ik heb met Gerard gespeeld sinds mijn tiende. Hij is niet veel veranderd, maar hij is nu een zakenman en heeft een ander imago. Vroeger deed hij continu gestoorde dingen. Op een dag sloopte hij de banden van de auto van onze keeper. Die jongen ging naar huis en kwam halverwege stil te staan, midden op de snelweg. Hij moet in mijn top twee staan.”

De beste medespeler ooit maakte Fàbregas tevens mee bij Barcelona. “Dat is uiteraard Lionel Messi, met hem speelde ik sinds mijn dertiende. Zijn talent is met niks te vergelijken. Los van zijn talent, is hij ook enorm competitief. Hij wil altijd winnen, zelfs op de training vindt hij het vreselijk om te verliezen”, stelt Fàbregas. Zijn beste tegenstander kwam hij tegen in Engeland. “Ik genoot ervan om tegen Steven Gerrard te spelen. Hij was in fysiek opzicht het moeilijkst te bespelen. Een box-to-box-speler, tweebenig en hij schoot met de buitenkant van zijn schoen: een échte machine.”