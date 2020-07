Maduro kreeg belletjes van Spaanse clubs over Nederlandse revelatie

Er is volop belangstelling voor Micky van de Ven. In een eerder stadium werd gemeld dat onder meer Ajax en AZ de achttienjarige verdediger van FC Volendam in het vizier hebben, maar zijn verrichtingen zijn ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven. Hedwiges Maduro zegt in het programma Voetbalpraat van FOX Sports dat hij door twee Spaanse clubs gebeld is over Van de Ven.

“Ik moet zeggen dat ik af en toe word gebeld door Spaanse clubs. En er werd ook gevraagd naar Van de Ven”, begint Maduro, die in Spanje voor Sevilla en Valencia speelde. “Van Hecke zou in een ideaal voetballandschap naar Vitesse moeten gaan, maar dat is enorm naïef”, zo haakt commentator Vincent Schildkamp in, terwijl hij verwijst naar NAC Breda-verdediger Jan Paul van Hecke. Hij zou in de concrete belangstelling van AS Monaco staan. “Je hebt clubs, zoals AS Monaco, die er een businessmodel van gemaakt hebben om spelers te halen voor bescheiden bedragen, in de hoop dat er eentje uiteindelijk 35 miljoen waard is.”

“De Eredivisie is in trek, hè. Ik denk dan altijd: het zal wel om een speler van Ajax, PSV of AZ gaan”, benadrukt Maduro, die komend seizoen zelf werkzaam is als trainer van de Onder-21 bij Almere City. Er wordt gevraagd welke clubs hem gebeld hebben om navraag te doen naar Van de Ven, maar daar antwoordt hij niet op. “Dat maakt toch niet uit. Het gaat om grote clubs, vind ik. Dan verwacht ik ook een grotere speler, niet Van de Ven.”

“Ze vragen meestal of ik hem persoonlijk ken, hoe de jongen is. Is het een goede jongen in de groep? Werkt hij hard? Niet naar zijn voetbalkwaliteiten”, besluit de oud-middenvelder. Van de Ven, die onlangs in zee ging met zaakwaarnemer Mino Raiola, heeft bij FC Volendam nog een contract tot medio 2023. Trainer Wim Jonk zei eerder deze week in gesprek met het Noordhollands Dagblad dat hij ervan uit gaat dat de verdediger ook volgend seizoen nog deel uitmaakt van zijn selectie.