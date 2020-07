Barcelona duwt Espanyol in derby met twee rode kaarten de afgrond in

Barcelona heeft woensdag op moeizame wijze drie punten in LaLiga gepakt. Drie dagen na de eclatante 1-4 overwinning bij Villarreal volgde een minimale overwinning op stadsgenoot en hekkensluiter Espanyol: 1-0. Luis Suárez maakte na een uur spelen de enige treffer in het Camp Nou. De twee teams uit Catalonië stonden toen al met tien man op het veld: zowel Ansu Fati als Pol Calero ging er al vroeg in de tweede helft met rood van af. Door de nederlaag is Espanyol de eerste LaLiga-degradant. Het is voor het eerst sinds 1992/93 dat los Periquitos naar het tweede niveau afdalen.

Barcelona had in de eerste helft weliswaar het meeste balbezit, maar Espanyol maakte achterin een zekere indruk en liet weinig steken vallen. Terwijl het team van Setién amper voor gevaar rondom het doelgebied van Diego López kon zorgen, waren de beste kansen juist voor de hekkensluiter van LaLiga. In de negende minuut zette Marc-André ter Stegen zijn voet tegen een inzet van Adrián Embarba en vlak voor rust kwam Barcelona heel goed weg. Ter Stegen kon voorkomen dat Gerard Piqué een eigen doelpunt maakte en de rebound van Dídac Vilà eindigde ook nog eens op de paal.

Barcelona kwam niet tot één schot op doel in de eerste helft en dat voor het eerst dit seizoen, alle competities meegerekend. De enige kans van de thuisploeg was voor Luis Suárez, die na een pass van Antoine Griezmann er niet in slaagde om het leer over López te liften. Met Fati in de plaats van Nélson Semedo koos Setién na rust voor meer aanvallend voetbal, maar het liep anders af. Vijf minuten later mocht de jongeling namelijk inrukken vanwege een charge met de noppen op het been van Fernando Calero. De VAR was onverbiddelijk, maar luttele minuten later vond een soortgelijk incident plaats tussen Pol Calero en Piqué en moesten beide teams met tien man verder.

Na nog geen uur spelen sloeg Barcelona toe: na een ingenieuze hakbal van Griezmann werd een inzet van Lionel Messi geblokt, maar Suárez werkte het leer alsnog binnen. Espanyol was in het restant van de tweede helft zichtbaar van slag en niet in staat om te reageren. Het team van Setién had de bal lang in zijn bezit en slaagde er niet in om de wedstrijd in het slot te gooien. Na een fraaie volley van Messi volgde een dito redding van López. In de slotfase was de vermoeidheid bij beide teams duidelijk zichtbaar.

Barcelona wacht komende zaterdag een uitwedstrijd tegen Real Valladolid en speelt vijf dagen later het laatste thuisduel, wanneer Osasuna op bezoek komt. Het LaLiga-seizoen wordt op 19 juli afgesloten bij Deportivo Alavés. De club uit Vitoria is vrijdagavond de eerstvolgende tegenstander van Real Madrid, dat drie dagen later al in en tegen Granada moet spelen. Het competitieseizoen wordt afgesloten tegen Villarreal (thuis) en streekgenoot Leganés (uit)