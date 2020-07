Atalanta zet achtervolging op Juventus in na negende zege (!) op rij

Geen enkele club in de Serie A kan aan de huidige reeks van Atalanta tippen. Het team van trainer Gian Piero Gasperini was woensdagavond te sterk voor Sampdoria (2-0) en dat betekende alweer de negende (!) competitiezege op rij. Van de laatste dertien wedstrijden in alle competities werden zelfs twaalf in winst omgezet. Atalanta heeft nu maar twee punten minder dan nummer twee Lazio, dat de laatste twee competitieduels verloor, en een achterstand van negen punten op koploper en regerend landskampioen Juventus, met nog zeven speeldagen te gaan.

De doelpunten in Bergamo vielen in het laatste kwartier. Na een corner van Ruslan Malinovsky vanaf rechts kopte Rafael Toloi bij de tweede paal de bal binnen: 1-0. Tien minuten later kwam de bal na een corner vanaf links voor de voeten van Luis Muriel, die het leer vanaf de rand van het strafschopgebied in de linkerhoek plaatste: 2-0. Hans Hateboer en Robin Gosens stonden in de basis; Marten de Roon viel in de tweede helft in voor Berat Djimsiti. Komende zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen nota bene Juventus.