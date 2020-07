Liverpool profiteert van fout Davy Pröpper en zet recordjacht voort

Liverpool heeft woensdagavond een nieuwe stap gezet richting het puntenrecord in de Premier League. Het elftal van Jürgen Klopp won overtuigend van Brighton & Hove Albion, dat al heel snel twee doelpunten weggaf door fouten in de opbouw. Daarna was de concentratie bij the Reds even weg en werd een tegentreffer geïncasseerd, maar Mohamed Salah bepaalde eindstand uiteindelijk op 1-3. Liverpool kan maximaal op 104 punten komen dit seizoen; het record van Manchester City uit 2017/18 staat op 100.

Klopp besloot ook tegen Brighton zijn elftal weer om te gooien en verwees Andy Robertson, Fabinho, Sadio Mané en Divock Origi naar de bank. In hun plaats kwamen Neco Williams, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum en Roberto Firmino in het elftal. Liverpool begon met de vier nieuwkomers voortvarend aan de wedstrijd en zette Brighton meteen onder druk. De thuisploeg probeerde daar voetballend onderuit te komen, maar gaf juist daardoor direct twee doelpunten weg.

Eerst nam Davy Pröpper een pass van zijn doelman Mathew Ryan verkeerd aan, waardoor Naby Keita kon onderscheppen. De middenvelder zette Mohamed Salah aan het werk, die vervolgens eenvoudig binnen schoof: 0-1. Minder dan twee minuten later ging het opnieuw mis in de opbouw bij Brighton. Liverpool zocht razendsnel de aanval: Salah legde de bal terug op de rand van de zestien, waarna Henderson de bal prachtig ineens in de hoek plaatste: 0-2.

Liverpool liet na de comfortabele voorsprong de teugels duidelijk vieren, hetgeen Brighton de kans bood om zelf de aanval te zoeken. Het duurde tot de 45ste minuut totdat the Seagulls het goede spel uitdrukten in een doelpunt: een voorzet vanaf de rechterkant van rechtsback Tariq Lamptey werd door Leandro Trossard prachtig ineens uit de lucht genomen: 1-2.

Na rust pakte Liverpool het initiatief terug en volgden al snel goede kansen. Een schot van Salah en een volley van Henderson werden gekeerd door Ryan, terwijl Alex Oxlade-Chamberlain een poging geblokt zag worden. De grootste kans volgde echter aan de andere kant: Pröpper kopte de bal door naar Dan Burn, die volledig vrij en van dichtbij had moeten scoren, maar de bal slecht raakte en Wijnaldum op de doellijn zag wegwerken. Een hoekschop van Robertson, die bij de eerste paal knap werd binnen gekopt door Salah, leidde een kwartier voor tijd de beslissende 1-3 in.