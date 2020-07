Galatasaray geeft Besiktas en Fenerbahçe hoop met dramatische serie

Galatasaray heeft zich woensdagavond opnieuw een slechte dienst bewezen. De ploeg van trainer Fatih Terim, de nummer vier van de Süper Lig, had tegen nummer vijf Alanyaspor een belangrijke stap kunnen zetten naar een Europees ticket, maar verloor met 4-1. Gala is bezig aan een dramatische reeks: sinds de hervatting haalde Cim Bom Bom slechts twee punten uit vijf duels. Alanyaspor nadert Galatasaray tot één punt, terwijl ook Fenerbahçe en Besiktas met twee punten achter nog mogen hopen op een Europa League-bewijs.

Na ruim een half uur spelen claimde Galatasaray een penalty, toen Emre Akbaba in de rug werd gelopen door Alanyaspor-verdediger Steven Caulker. Zowel scheidsrechter Mete Kalkavan als de VAR wilde daar echter niet aan en zo ging het spel verder. Op slag van rust maakte Papiss Cisse zijn reputatie als goalgetter waar, door binnen vier minuten twee goals te maken. Eerst reageerde de 35-jarige Senegalees uiterst alert op een lage en harde voorzet vanaf de rechterflank van Efecan Karaca: 1-0.

Enkele minuten later toonde de routinier nog altijd over een uitstekende sprint te beschikken. Cissé onderschepte de bal na een verkeerde aanname van Galatasaray-verdediger Marcao, sprintte diens collega Ryan Donk eruit en rondde oog in oog met doelman Okan Kocuk koelbloedig af: 2-0. Het was al de blessuretijd van de eerste helft, maar toch deed Galatasaray nog voor rust wat terug.

Younes Belhanda speelde zich aan de linkerkant van de zestien fraai vrij, dreigde te schieten, maar legde breed op spits Adem Buyuk, die ineens de verre hoek vond: 2-1. Galatasaray ging in de tweede helft op zoek naar minimaal een punt, maar bleef op slechts één gemaakt doelpunt steken. Het werd in de slotminuten nog veel erger voor de bezoekers, toen Anastasios Bakasetas met een fraai gelift schot eerst 3-1 maakte. Vervolgens bepaalde Mustafa Pektemek de eindstand op 4-1, door een voorzet van Juanfran vanaf de rechterkant binnen te koppen.