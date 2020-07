Antony sprak pas met één teamgenoot bij Ajax: ‘Ik hecht er veel waarde aan’

Hoewel Antony officieel per 1 juli speler is van Ajax, heeft de twintigjarige vleugelspits zich door de coronacrisis nog niet kunnen melden in Amsterdam. De Braziliaan vertelt in een interview aan De Telegraaf opvallend genoeg nog niet met trainer Erik ten Hag te hebben gesproken. Wél heeft Antony veelvuldig contact met David Neres, die net als hij afkomstig is van São Paulo.

"Vaak, heel vaak", antwoordt Antony op de vraag hoe vaak hij gesproken heeft met Neres over zijn overgang naar Ajax. "David is al een vriend sinds onze tijd bij São Paulo, waar we allebei de basis voor onze carrière hebben gelegd. Ik denk dat hij me kan helpen om mijn weg te vinden, omdat hij ook als jonkie in het vreemde Nederland kwam en zich snel heeft aangepast. Het voelt fijn om me aan iemand te spiegelen, die hetzelfde heeft meegemaakt én prijzen heeft gewonnen. Er hebben al veel en mooie gesprekken plaatsgehad via de telefoon en via WhatsApp."

Neres kwam in januari 2017 naar Ajax en had in het begin enige aanpassingsproblemen. "Daarom hecht ik zo veel waarde aan zijn advies en begeleiding, want hij is al door deze fase heen gegaan", zegt Antony, die met een transfersom van minimaal 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen euro de duurste Eredivisie-aankoop ooit kan worden. "Hij is met dezelfde hoge verwachtingen naar Amsterdam gegaan en heeft ze waargemaakt. Daar ga ik ook alles voor doen."

Antony weet nog niet precies wat Ajax-trainer Ten Hag van hem verwacht komend seizoen. "We hebben nog niet gepraat. Maar ik denk dat we dat binnenkort wel zullen doen. En ik weet zeker dat het een heel goed gesprek wordt." Zelf vindt de Zuid-Amerikaan dat hij het beste tot zijn recht komt op de vleugels. "Ik ben een snelle, vaardige speler, die graag aan de zijkanten speelt, maar heel doelgericht is. Ik probeer aanvallend mijn waarde te hebben door doelpunten te maken of door teamgenoten in de positie te brengen om te scoren. Ik kan ook op het middenveld spelen, daar passes geven en kansen creëren."

Verder legt Antony uit waarom hij voor Ajax heeft gekozen. "Ik ben vol verwachting, want de stap naar Ajax zal een grote verandering in mijn leven en mijn carrière teweegbrengen. Maar ik ben daarop voorbereid. Ajax is een club die me betovert. Het project om vaste aansluiting bij de Europese top te krijgen, spreekt me aan. Net als de elegante speelstijl. Ik hoop dat ik me zo snel mogelijk zal aanpassen. Ik heb alle Ajax-wedstrijden die in Brazilië op tv kwamen gevolgd, vooral de Champions League-duels. De filosofie en het moderne voetbal spreken me aan."