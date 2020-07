Driessen heeft weinig vertrouwen in Ajax en wijst andere titelfavoriet aan

Als AZ erin slaagt om Calvin Stengs en Myron Boadu te behouden, dan zijn de Alkmaarders volgens Valentijn Driessen 'kampioenskandidaat nummer één' in de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf gelooft dat Ajax problemen krijgt met het opvangen van het vertrek van Hakim Ziyech, en heeft bovendien niet al te veel vertrouwen in het aankoopbeleid van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Ajax moet in ieder geval het verlies van Hakim Ziyech opvangen en vermoedelijk ook van enkele andere belangrijke krachten", zegt Driessen tegenover Veronica Inside. Naast Ziyech staan sleutelspelers als doelman André Onana, rechtsback Sergiño Dest en middenvelder Donny van de Beek op de nominatie om te vertrekken bij Ajax. "Met de aankopen zijn ze niet echt gelukkig geweest de afgelopen twee seizoenen, zeker het afgelopen jaar. Daar moet gekocht worden, je moet maar afwachten hoe dat zich ontwikkelt." Driessen doelt vermoedelijk op de vorige zomeraanwinsten Edson Álvarez, Razvan Marin en Kik Pierie, die in hun eerste seizoen geen onuitwisbare indruk maakten in Amsterdam.

Bij AZ zal veel afhangen van het al dan niet aanblijven van sterspelers Stengs en Boadu, weet Driessen. "Dat is extra kwaliteit die je dan behoudt. Zij breken wedstrijden open en winnen wedstrijden voor je. Ze zijn goud waard, zeker voor AZ en in de Nederlandse competitie. Als bij AZ, dat natuurlijk al ingespeeld is, een beetje dezelfde ploeg blijft staan, dan vind ik dat AZ de grote kanshebber is. Fredrik Midtsjö blijft ook nog, een prima speler. Ze blijven bij elkaar, de jonge jongens die het verschil maken zijn een jaar ouder, en die gaan ook meedraaien in de Europa League of Champions League. Ze zijn voor mij eigenlijk kampioenskandidaat nummer één."

Ook Feyenoord kan volgens Driessen een rol van betekenis gaan spelen. "Van Feyenoord ben ik wel het meest onder de indruk als het gaat om de transfers. Zoals het er nu naar uitziet blijft ook Steven Berghuis, hoewel de transferperiode tot begin oktober loopt, dus er is nog echt heel veel mogelijk. Als hij er in de eerste paar wedstrijden zes of zeven in schiet, dan weet je nooit wat er gaat gebeuren. Maar het is opvallend: Leroy Fer en Orkun Kökcü tekenen bij, Mark Diemers van Fortuna Sittard en Bryan Linssen van Vitesse erbij. Daar ben ik best wel van onder de indruk."

"PSV is de grote onbekende, daar is de grote aankoop trainer Roger Schmidt", zo benoemt Driessen ook de vierde topclub in Nederland. De journalist stelt dat PSV in ieder geval rechtsback Denzel Dumfries moet zien te behouden. "Dat is precies de man die in het nieuwe plaatje past, die wil je graag houden. Hij was al aanvoerder, hij maakte een hele goede ontwikkeling door. Die wil je houden, want haal jij nog maar eens een goede rechtsback ergens op die hetzelfde brengt als Dumfries. Nu in de coronatijd krijg je ook niet de hoofdprijs voor hem. Misschien krijg je volgend jaar na het EK het dubbele voor hem, dus dan is het de investering waard om hem nog een jaar te houden."