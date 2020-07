Ajax, PSV en Wolverhampton Wanderers grijpen naast Nederlandse tiener

NEC en Dirk Proper hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat volgend jaar zomer ten einde liep. De middenvelder, die vanaf de E’tjes instroomde in de jeugdopleiding, heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd tot medio 2023, zo maken de Nijmegenaren via de officiële kanalen bekend. Ajax, PSV, Wolverhampton Wanderers en Brentford hadden meer dan gemiddelde interesse in de achttienjarige.

Proper doorliep de gehele jeugdopleiding van NEC en maakte op 13 december 2019 tegen Almere City FC (2-3) zijn debuut voor het eerste elftal. Tot dusver kwam de middenvelder tot negen optredens voor NEC. “Het komende seizoen wil ik een vaste waarde zijn en op die manier mezelf blijven ontwikkelen. Ik was hier nog niet uitgeleerd en voel me thuis bij deze club, om die reden wilde ik graag blijven. Ik heb zin in het komende seizoen waarin we hopelijk een nieuwe stap kunnen zetten”, benadrukt de middenvelder.

Proper combineert zijn loopbaan als profvoetballer vooralsnog met een studie Psychologie aan de Universiteit. Hij speelde eerst nog het WK Onder-17 in Brazilië, alvorens hij zijn debuut in het eerste elftal van NEC maakte. Na de winterstop en tot de coronastop veroverde hij een basisplaats. NEC zwaaide eerder Anthony Musaba naar AS Monaco uit en het is nog onduidelijk of de door buitenlandse clubs begeerde Ole Romeny in De Goffert blijft.

“We zijn er als NEC zijnde heel trots op dat spelers als Dirk ervoor kiezen om zich verder te ontwikkelen bij NEC, ondanks alle interesse in onze talenten”, stelt algemeen directeur Wilco van Schaik. “Hierop kunnen we echt verder bouwen. Deze contractverlenging kan dan ook worden gezien als een groot compliment aan Dirk en zijn familie, zijn management en NEC dat we er op deze manier uitgekomen zijn.”