RB Leipzig profiteert van interesse van Bayern München in Sergiño Dest

Benjamin Henrichs maakt de overstap op huurbasis van AS Monaco naar RB Leipzig, zo maken de clubs woensdagavond bekend. De 23-jarige vleugelverdediger was in januari ook al in beeld bij de Bundesliga-club, maar destijds was het verschil tussen vraag en aanbod te groot. AS Monaco hanteerde een vraagprijs van 25 miljoen euro, terwijl die Rote Bullen pertinent weigerden om méér dan 20 miljoen euro te bieden.

AS Monaco en RB Leipzig hebben elkaar nu gevonden in een huurdeal, waar de Duitse club het salaris van Henrichs voor zijn rekening neemt. Over een jaar kan RB Leipzig, dat woensdag ook Hee-Chan Hwang van Red Bull Salzburg voor veertien miljoen euro overnam, een optie tot koop van vijftien miljoen euro lichten. Het contract van de drievoudig Duits international met de Monegasken loopt medio 2023 ten einde.

Henrichs maakte twee jaar geleden, na 61 duels voor Bayer Leverkusen, voor twintig miljoen euro de overstap naar AS Monaco. Destijds had ook Bayern München interesse, maar de verdediger vond het nog te vroeg voor een overstap naar de Allianz Arena. In de voorbije twaalf maanden bleef Bayern zijn situatie in de gaten houden en stond Henrichs open voor een transfer, maar de wederzijdse interesse vervaagde toen eenmaal uitlekte dat Sergiño Dest van Ajax de voorkeur genoot in Beieren.

Henrichs kan aan beide kanten van de defensie uit de voeten en is daarnaast inzetbaar als defensieve middenvelder. Het verblijf van de Confederations Cup-winnaar van 2017 in Monaco was geen onverdeeld succes. Mede door blessureleed speelde de allrounder in het voorbije seizoen slechts 13 duels; in totaal staat de teller op 44 wedstrijden in alle competities.