Halil Umut Meler strooit met penalty’s en drukt enorme stempel op titelrace

Trabzonspor heeft woensdagavond uiterst duur puntenverlies geleden in de strijd om de titel in de Süper Lig. De ploeg van trainer Huseyin Cimsir kwam thuis tegen Antalyaspor niet verder dan een 2-2 gelijkspel en staat met nog drie wedstrijden te gaan vier punten achter koploper Istanbul Basaksehir. Scheidsrechter Halil Umut Meler leek Trabzonspor in de eerste helft nog in het zadel te helpen met twee makkelijk gegeven penalty's, maar Antalyaspor knokte zich na rust terug.

Al na negen minuten kreeg juist Antalyaspor een strafschop, toen Trabzonspor-middenvelder Badou Ndiaye veel te laat kwam en vol tegen de schenen trapte van Dogukan Sinik. Het bleek voor Ufuk Akyol, die doelman Ugurcan Cakir de verkeerde hoek instuurde, een koud kunstje om de bezoekers vanaf de stip op 0-1 te zetten. Lang kon Antalyaspor daar niet van genieten, want zes minuten later kreeg ook Trabzonspor een strafschop. Dat was te danken aan Alexander Sörloth, die zijn kopbal tegen de arm van verdediger Veysel Sari zag belanden. José Sosa bracht de stand vervolgens op 1-1.

Daarmee was scheidsrechter Halil Umut Meler nog niet klaar met het uitdelen van penalty's, want op slag van rust kreeg Trabzonspor er nog een. Rechtsback Nazim Sangare van Antalyspor leek de bal te spelen in duel met Caleb Ekuban, maar de arbiter besloot zelfs na het bekijken van de beelden aan de zijlijn tot een strafschop. Opnieuw ging Sosa achter de bal staan, om ditmaal prachtig de kruising te raken vanaf elf meter: 2-1.

Het bleek niet voldoende voor Trabzonspor om de overwinning uit het vuur te slepen, want in de tweede helft kwam Antalyaspor terug. Invaller Yekta Kurtulus pikte de bal in de 66ste minuut op op de rand van de zestien, dribbelde het strafschopgebied binnen en verraste met een subtiel wippertje keeper Cakir: 2-2. Trabzonspor kreeg nog een enorme kans op de winnende treffer, maar Majid Hosseini zag zijn kopbal uit een hoekschop in de 88ste minuut via de lat terug het veld in komen.