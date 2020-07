RB Leipzig betaalt maximaal veertien miljoen euro voor vervanger Timo Werner

RB Leipzig heeft zich woensdag weten te verzekeren van de komst van Hee-Chan Hwang. De Duitse club maakt via de officiële kanalen melding van een overeenkomst met Red Bull Salzburg over een transfer van de Zuid-Koreaanse aanvaller. Met de overgang van Hwang is naar verluidt negen miljoen euro gemoeid. Dit bedrag kan door een aantal bonussen nog met vijf miljoen oplopen.

Leipzig nam onlangs afscheid van Timo Werner, die volgend seizoen de kleuren van Chelsea zal dragen. Hwang wordt beschouwd als de vervanger van de international van die Mannschaft, al wordt Werder Bremen-aanvaller Milot Rashica ook nog altijd in verband gebracht met een overstap naar die Roten Bullen.

Hwang werd in 2015 door Salzburgs zusterclub FC Liefering naar Europa gehaald en verhuisde begin 2016 naar Red Bull Salzburg. Namens de Oostenrijkse club kwam hij 126 keer in actie, met 45 doelpunten en 29 assists tot gevolg. De aanvaller heeft al ervaring in het Duitse voetbal, aangezien hij in het seizoen 2018/19 op huurbasis uitkwam voor Hamburger SV. Hwang is de negentiende speler die wisselt tussen de twee aan Red Bull gelieerde clubs. Onder meer Marcel Sabitzer, Naby Keïta en Dayot Upamecano gingen hem in het verleden voor.

“In Hee-Chan Hwang hebben we een speler aangetrokken die past in het profiel waarnaar wij op zoek waren. Hij kan op alle aanvallende posities uit de voeten, op de vleugels en centraal. Met zijn snelheid en mobiliteit maakt hij onze aanval flexibeler. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug in Oostenrijk, zowel als doelpuntenmaker als als aangever, en hij heeft met name indruk gemaakt in de Champions League”, reageert technisch directeur Markus Krösche van Leipzig op de deal. Hwang was dit seizoen in zes wedstrijden in het miljardenbal goed voor drie goals en vijf assists, waaronder een doelpunt tegen titelhouder Liverpool.