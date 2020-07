Juninho ontketent oorlog tussen PSG en Lyon met uithaal naar Neymar

Enkele uitspraken van Juninho, technisch directeur van Olympique Lyon, over Neymar zijn helemaal verkeerd gevallen bij de beleidsbepalers van Paris Saint-Germain. De bestuurder van de club van Memphis Depay vindt dat Neymar een soort geldwolf is geworden sinds zijn komst naar Europa. Leonardo, als technisch directeur verbonden aan PSG, vindt dat Juninho niet het recht heeft om zich met andere clubs te bemoeien.

Juninho zei in een uitgebreid met The Guardian dat Neymar volgens hem teveel wordt gedreven door geld, een probleem waar meer Braziliaanse spelers mee worstelen, zo klonk het. Daarnaast kreeg de PSG-sterspeler het advies om ‘eens goed bij zichzelf te rade te gaan en volwassen te worden’. "In Brazilië wordt ons geleerd alleen aan geld te denken, maar in Europa hebben ze een andere mentaliteit", aldus Juninho. "Mij werd destijds geleerd om naar de club te gaan die mij het meest betaalde, dat is de Braziliaanse manier van doen."

"Kijk maar naar Neymar, hij is alleen maar voor het geld naar PSG gegaan", stelt Juninho in niet mis te verstane bewoordingen. "PSG gaf hem alles wat hij wilde en nu wil hij vertrekken voordat zijn contract afloopt (in 2022, red.). Maar nu is juist het moment om iets terug te geven aan de club, om dankbaarheid te tonen. Dat is een wisselwerking, zie je wel. Neymar moet op het veld alles geven wat hij in zich heeft, totale toewijding, verantwoordelijkheid en tevens leiderschap tonen. Het probleem is echter dat er in Brazilië een cultuur heerst van hebzucht onder de gevestigde orde, ze willen altijd meer geld hebben. Dat is ook wat ons is geleerd."

In Frankrijk is er veel discussie over de uithaal van Juninho richting Neymar. France Football heeft zijn lezers reeds om hun mening gevraagd op internet en RMC Sport zocht contact met Leonardo voor een reactie op de harde woorden vanuit Lyon. "Ik snap niet waarom Jean-Michel Aulas (voorzitter Olympique Lyon, red.) het zo vaak over ons heeft en nu hoor ik ook al Juninho over PSG en Neymar praten. Ze kunnen het beter over hun eigen club hebben. Wij praten ook niet over de situatie bij OL. En ik doe een dringend verzoek aan OL om ook niet meer over ons te praten", zo besluit de ‘td’ van PSG.