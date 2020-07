Ajax-doelwit troeft Fred en Jorginho af; Pröpper gelijkwaardig op een onderdeel

Ajax hoopt zich deze transferperiode te versterken met Pierre-Emile Höjbjerg, een 24-jarige middenvelder die sinds kort geen aanvoerder meer is van Southampton. The Telegraph meldt dat Tottenham Hotspur ook in de markt is voor de 33-voudig international. Hoewel the Spurs volgens Engelse media de beste papieren hebben om hem aan te trekken, is het allesbehalve ondenkbaar dat Höjbjerg komend seizoen in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Hij kan in Amsterdam herenigd worden met Erik ten Hag en Dusan Tadic, terwijl hij bij Ajax na zes jaar afwezigheid eindelijk weer kans heeft op speelminuten in de Champions League.

Door Yanick Vos

“Als er geen corona was geweest, zouden we offensief zijn, en haal je waarschijnlijk alvast die of die speler. In deze tijden doe je dat gewoon niet. Je bent toch afwachtend”, zei financieel directeur Susan Lenderink deze week in een interview met het NRC Handelsblad. Die woorden lijken niets waard, want Ajax hoopt toe te slaan bij Southampton. De Premier League-club wil de graag langer door met Höjbjerg. De speler heeft andere plannen en is niet bereid om zijn tot medio 2021 lopende contract te verlengen. Omdat the Saints hem over een jaar niet transfervrij willen kwijtraken, lijkt een zomerse verkoop de enige oplossing. Het is de vraag of Ajax in staat is om Tottenham af te troeven.

Ajax of Tottenham?

In de Engelse tabloids worden wekelijks diverse spelers gelinkt aan een transfer naar Tottenham. De naam die echter een stuk serieuzer in verband wordt gebracht met een verhuizing naar Londen is die van Höjbjerg. De middenvelder weigerde een contractvoorstel omdat hij heeft aangegeven op een hoger niveau te willen voetballen. “Ik weet wat ik wil en dat weet de club ook”, aldus Höjbjerg onlangs in de Engelse media. “De club heeft me het platform geboden om mezelf te ontwikkelen. Mijn doel is duidelijk: ik wil de Premier League en Champions League winnen.” De transferwens was voor manager Ralph Hassenhüttl vorige maand reden genoeg om hem zijn aanvoerdersband af te nemen. Southampton-directeur Martin Semmens reageerde nuchter op de wens van de voormalige captain: “Als er een club is die de Champions League kan winnen en denkt dat Pierre hun ploeg beter kan maken, en ze kunnen hem betalen, dan moeten we hem laten gaan”, zei hij in juni tegen de BBC.

De statistieken van Pierre-Emile Höjbjerg dit Premier League-seizoen per 90 minuten

In de wens om Höjbjerg aan te trekken ligt er bij Ajax mogelijk een belangrijke rol weggelegd voor Dusan Tadic. De Servische aanvoerder van de Amsterdammers speelde van 2016 tot 2018 samen met de Deen in het St. Mary’s Stadium. Tadic maakte twee jaar geleden voor maximaal 13,7 miljoen euro de overstap naar Amsterdam en beleefde direct zijn beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij speelde een sleutelrol in het succes van Ajax in de Champions League en kwam prompt in de belangstelling van Barcelona te staan. Mogelijk kan ook de aanwezigheid van Ten Hag een rol spelen bij een eventuele deal. De Ajax-trainer was van 2013 tot en met 2015 werkzaam als trainer van Bayern München II, precies in de periode dat het toenmalige talent doorschoof vanuit Bayern Onder-19 naar de beloften. Onder leiding van Ten Hag speelde Höjbjerg veertien wedstrijden in de Regionalliga en mocht hij onder Josep Guardiola ruiken aan het grote werk.

Nieuwe zaakwaarnemer met oog op transfer

De basis voor zijn vertrek bij Southampton legde Höjbjerg vorig jaar al. In mei verliet hij het makelaarskantoor van Sören Lerby voor een samenwerking met Pini Zahavi, een van de machtigste zaakwaarnemers ter wereld. Zahavi hoort in het rijtje thuis met Mino Raiola en Jorge Mendes, en heeft de grootste namen ter wereld in zijn stal. Zahavi berhartigt de belangen van spelers als Wilfried Zaha, Robert Lewandowski, Alex Telles, Kevin Trapp, Carlos Tévez, Javier Mascherano en sinds kort dus ook Höjbjerg. De overstap van Höjbjerg van oud-Ajacied Lerby naar Zahavi betekent niet direct goed nieuws voor Ajax. De Israëlische zaakwaarnemer onderhoudt naar verluidt een warme band met Tottenham-voorzitter Daniel Levy en speelde een sleutelrol bij de aanstelling van José Mourinho bij de club. Doordat Höjbjerg zich aansloot bij Zahavi, werden de geruchten over een transfer naar Tottenham alleen maar sterker.

Mocht Ajax erin slagen om de Deen aan te trekken dan is het de vraag wat voor rol hij gaat spelen in het team van Ten Hag. Mogelijk speelt de club in op een vertrek van Nicolás Tagliafico, over wie directeur spelerszaken Marc Overmars heeft gezegd dat hij mag vertrekken bij een goed bod. De Telegraaf schreef eerder over een gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Bij een vertrek van de Argentijn wil Ten Hag Lisandro Martínez uitproberen op de linksbackpositie, waardoor er een plekje vrijkomt op het middenveld. Met Razvan Marin, Edson Álvarez, Ryan Gravenberch, Carel Eiting, Jurgen Ekkelenkamp en aankoop Antony beschikt Ajax komend seizoen over genoeg spelers die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kunnen. Echter, omdat mogelijk ook Donny van de Beek wordt verkocht lijkt de komst van een middenvelder met Premier League-ervaring welkom.

10.6 -Danish midfielder Pierre-Emile Højbjerg has recorded 10.6 recoveries per 90 minutes this Premier League season, the highest average among outfield players with at least 500 minutes. Dynamite. pic.twitter.com/OXgYCS7oHv — OptaJohan (@OptaJohan) July 8, 2020

Indrukwekkende statistieken

Op de vermeende interesse van Ajax in Höjbjerg reageerde OptaJohan op Twitter met een opvallende statistiek van de controleur van Southampton. Hij is in de Premier League namelijk de speler met de meeste balveroveringen per negentig minuten dit seizoen. Met een gemiddelde van 10.6 per negentig minuten heeft hij het meest frequent van alle veldspelers met minstens vijfhonderd speelminuten een hand in het veroveren van balbezit. Op dit gebied kent hij zijn beste seizoen in de Premier League, maar ook in de voorgaande seizoenen was hij steevast hoog in dit lijstje terug te vinden.



Beste balveroveraars Premier League per 90 minuten

Speler Team Balbezitveroveringen Speelminuten Pierre-Emile Höjbjerg Southampton 10.6 2626 Fred Manchester United 9.9 2113 Jorginho Chelsea 9.6 2026 Naby Keïta Liverpool 9.1 552 Wilfred Ndidi Leicester City 9.1 2334 Paul Pogba Manchester United 9.1 782 Jefferson Lerma Bournemouth 9.0 2267 Dale Stephens Brighton & Hove Albion 8.6 2137 Declan Rice West Ham United 8.5 2970 Rúben Neves Wolverhampton Wanderers 8.4 2640

Navraag bij Opta leert dat bovenstaande statistiek het beste is wat Höjbjerg te bieden heeft. Tot dusver kwamen slechts 77.4 procent van passes aan en laat hij in aanvallend opzicht nauwelijks van zich horen. Dit seizoen scoorde hij nog niet en leverde hij pas een assist. Volgens het statistiekenbureau suggereren de statistieken (1,4 doelpogingen per 90 minuten, waarvan 60 procent van buiten de zestien en slechts één gecreëerde kans per 90 minuten) niet dat dit een en al pech is geweest.

Höjbjerg is meer dan een speler die alleen maar goed is voor het afpakken van de bal. De ex-speler van Schalke 04 staat ook bekend om zijn dribbelend vermogen. Van alle spelers met minstens vijftig dribbels zijn er slechts vijf die dit in verhouding vaker succesvol deden dit seizoen dan de Deense middenvelder.



Dribbelkoningen van de Premier League

Speler Team Succesvolle dribbels % Dribbels ondernomen Mateo Kovacic Chelsea 79.8% 89 Tanguy Ndombélé Tottenham Hotspur 74.5% 51 Declan Rice West Ham United 73.7% 57 Fred Manchester United 70.9% 55 Pierre-Emile Höjbjerg Southampton 69.6% 56 Davy Pröpper Brighton & Hove Albion 69.4% 62 Adama Traoré Wolverhampton Wanderers 69.3% 231 Emiliano Buendía Norwich City 68.5% 149 Bernardo Silva Manchester City 67.9% 56 Steven Alzate Brighton & Hove Albion 67.3% 52

“Toch verdienen de cijfers van Höjbjerg ook wel degelijk een kanttekening”, laat Opta weten aan Voetbalzone. “Met Southampton speelt hij voor een team dat in de Premier League de op-een-na laagste passzuiverheid heeft. Niet al te zuinig omgaan met balbezit lijkt dus wel in de speelstijl op te zitten. Daarnaast is de passzuiverheid op eigen helft bijna 87 procent, een prima - maar niet spectaculair - gemiddelde voor een controlerende middenvelder.” Het is de vraag hoe Höjbjerg zich laat zien in een ploeg die meer aan de bal is zoals Ajax. "Als Erik ten Hag hem gebruikt voor het controleren van het spel en niet teveel aanvallend van hem vraagt, lijkt de Deen een prima aanwinst voor dit Ajax", zo klinkt het.