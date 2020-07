FC Twente getipt voor nieuwe deal met Ajax: ‘Dat is dan stap voorwaarts’

FC Twente pikte in januari Noa Lang al op huurbasis op bij Ajax en als het aan Jan van Staa en Eddy Achterberg ligt, gaan de Tukkers in de komende maanden voor een soortgelijke deal. Van Staa, in het verleden onder meer als assistent-trainer en scout werkzaam in Enschede, en oud-speler Achterberg zien in Lassina Traoré namelijk een geschikte aanwinst voor de ploeg van de nieuwe trainer Ron Jans.

Jans haalde onlangs voormalig Jong Ajax-trainer Andries Ulderink aan boord als zijn assistent, terwijl Ajax-trainer Erik ten Hag ook een verleden bij FC Twente heeft. Van Staa hoopt dat de Tukkers gebruik kunnen maken van dit netwerk: “Dat zijn topspelers in aanleg en die zal je ook niet lang kunnen houden, alleen die kunnen je wel verder helpen en dan kom je nooit in de problemen bij FC Twente”, stelt hij in VoetbalTijd over Traoré.

TOP 10 GOALS - Lassina Traoré

“Dit jaar is het een kwestie van overleven en niet in de problemen komen. En kijk naar de entourage in Enschede met dat stadion en die achterban: dat is een stap voorwaarts vergeleken met het tweede van Ajax.” Achterberg zou een eventuele komst van de negentienjarige spits eveneens ‘fantastisch’ vinden: “En ik denk ook voor die knul om zichzelf te laten zien.” De oud-middenvelder ziet een soortgelijke deal als bij Lang het geval was daarom wel zitten: “Het (Lang, red.) is een etterbakje en zo'n speler is gewoon belangrijk binnen een ploeg. Een trainer moet hem weleens bij de lurven pakken, maar ik had wel plezier van Lang.”

Het is overigens nog maar de vraag of Ajax openstaat voor een tijdelijk vertrek van de Traoré. De Burkinees liet eerder deze week nog bij Ajax TV weten aankomend seizoen de strijd met Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar aan te willen gaan: “Ik heb de tijd gehad om mij aan te passen en ik heb een paar wedstrijden met het eerste gespeeld. We hebben Klaas-Jan en Dusan, maar hij is niet een echte spits, en ik. En ik ben jong en een echte nummer negen. Daarom denk ik dat ik op de goede plek ben.”