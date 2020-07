Louis van Gaal grijpt trainingskamp aan voor onderonsje met Villas-Boas

Louis van Gaal heeft zich woensdagochtend laten zien langs het trainingsveld van Olympique Marseille, dat voor een trainingskamp is uitgeweken naar de Algarve. De clubloze trainer uit Nederland heeft een huis aan de zuidkust van Portugal en nam derhalve de gelegenheid te baat om onder meer Kevin Strootman aan het werk te zien. Op foto’s van La Provence te zien dat Van Gaal een onderhoud heeft met André Villas-Boas, de trainer van de Franse club.

Van Gaal droeg ondanks de coronacrisis geen mondkapje in Quinta do Lago, iets dat zijn gesprekspartner Villas-Boas wel deed. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal is na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 niet meer aan een nieuwe trainersklus begonnen. Van Gaal wordt desondanks nog geregeld in verband gebracht met clubs, maar niemand is er tot nu toe in geslaagd om de inmiddels 68-jarige oefenmeester uit zijn pensioen te halen.

L'ex-entraîneur du Barça et de Manchester United est venu assister à l'entraînement des Olympiens, toujours en stage au Portugal#OM #TeamOM https://t.co/P55a7Hs1RU — La Provence OM (@OMLaProvence) July 8, 2020

Olympique Marseille bereidt zich in Portugal voor op het nieuwe seizoen in Ligue 1, dat op 22 augustus van start gaat. De Champions League-winnaar van 1993 maakte zich vanwege de tweede plaats van afgelopen seizoen, dat eind april vanwege de coronacrisis definitief werd stilgelegd, op voor de groepsfase van het miljardenbal. Strootman beschikt over een contract tot medio 2023 in Frankrijk, maar het is niet ondenkbaar dat de middenvelder eerder vertrekt uit Marseille. Het Turkse medium Fanatik bracht hem onlangs nog in verband met Fenerbahçe, dat hem zelfs transfervrij kreeg aangeboden. Strootman drukt met een maandsalaris van naar verluidt een half miljoen euro zwaar op de begroting, waardoor een tussentijds vertrek tot de mogelijkheden behoort.