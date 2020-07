Bod van Heracles op spits is ‘lachwekkend’

Daniel Sturridge staat open voor twee opties. De transfervrije aanvaller wil naar de top van de Ligue 1 verkassen óf hij wil een poging wagen in de Major League Soccer in Noord-Amerika. (L'Équipe)

(The Independent)

David Moyes heeft interesse in een duo van Manchester United. De manager van West Ham United aast op een nieuwe samenwerking met zowel aanvaller Jesse Lingard als centrumverdediger Phil Jones. (The Independent)

Het bod van de Eredivisie-club is afgewezen en wordt 'lachwekkend' genoemd.

Internazionale heeft nog altijd contact met de entourage van spits Olivier Giroud. De spits verlengde onlangs zijn contract bij Chelsea tot medio 2021, maar een transfer deze zomer is nog altijd een optie. (Sky Italia)