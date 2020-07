The Telegraph: Ajax mengt zich in strijd om Pierre-Emile Höjbjerg

Ajax heeft serieuze belangstelling voor Pierre-Emile Höjbjerg. Volgens The Telegraph willen de Amsterdammers de Deense middenvelder overnemen van Southampton, maar is er serieuze concurrentie vanuit de Premier League. Tottenham Hotspur zou de beste papieren hebben om de 24-jarige international in te lijven. Twee jaar geleden deed Ajax al zaken met Southampton toen Dusan Tadic voor maximaal 13,7 miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald.

Höjbjerg heeft een contract tot medio 2021 bij the Saints. Omdat hij niet wil verlengen is Southampton voornemens om hem te verkopen, daar de club hem over een jaar niet transervrij wil laten gaan. Omdat beide partijen het niet eens zijn geraakt over een nieuwe verbintenis, heeft de club hem zijn aanvoerdersband afgenomen. Ajax zou volgens de krant interesse hebben in een deal die omgerekend ruim zestien miljoen euro moet kosten.

Doordat de Amsterdammers vrijwel zeker zijn van deelname aan de groepsfase van de Champions League, hopen zij kans te maken op de komst van de Deen. Tottenham heeft naar verluidt de beste kaarten om hem aan te trekken. De club biedt hem immers de mogelijkheid om in de Premier League te blijven. Champions League-voetbal zit er bij the Spurs komend seizoen waarschijnlijk niet in. De ploeg van manager José Mourinho is momenteel terug te vinden op de achtste plaats op de ranglijst.

Höjbjerg maakte op jonge leeftijd de overstap van Bröndby IF naar Bayern München. Tot een grote doorbraak bij de Duitse grootmacht kwam het niet. Na verhuurperiodes bij FC Augsburg en Schalke 04 werd de 33-voudig international in de zomer van 2016 voor vijftien miljoen euro verkocht aan Southampton.