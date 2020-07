Italiaanse media zijn hard in oordeel over vervanger van Matthijs de Ligt

Juventus gaf dinsdagavond een 0-2 voorsprong uit handen tegen AC Milan, dat de drie punten in het San Siro hield door een 4-2 overwinning. Aan de kant van la Vecchia Signora ontbraken Paulo Dybala en Matthijs de Ligt door een schorsing. De Nederlander werd in de achterhoede vervangen door Daniele Rugani, die geen sterke indruk maakte op de Italiaanse kranten.

Juventus leek op weg naar een overwinning toen Adrien Rabiot en Cristiano Ronaldo na rust de stand op 0-2 brachten. Vanaf elf meter tekende Zlatan Ibrahimovic voor de aansluitingstreffer, waarna het aan de kant van de bezoekers als een kaartenhuis in elkaar zakte. Rugani kon de 2-2 van Franck Kessié niet voorkomen en gaf Rafael Leão vervolgens vrij baan om de 3-2 te maken. In de slotfase leverde Alex Sandro de bal in de opbouw slordig in. Hij wilde Rugani bereiken, maar bracht Ante Rebic in stelling: 4-2. Met name Tuttosport is bijzonder kritisch op het spel van de twee verdedigers. Rugani krijgt een 4.5, Alex Sandro ontvangt de zwaarste onvoldoende: 4.

La Gazzetta dello Sport heeft alleen voldoendes over voor Rabiot en Ronaldo (6.5). De overige spelers ontvangen een 5. Il Messaggero deelt ook veel onvoldoendes uit en Rugani en Alex Sandro krijgen met een 4.5 het laagste cijfer. “Hij hield zich lang staande, maar zag er niet goed uit bij de goals van Kessié en Rafael Leão”, schrijft de krant over de vervanger van De Ligt. La Stampa trekt in de analyse een duidelijke conclusie: “Juventus stortte in elkaar in het San Siro. De afwezigheid van De Ligt werd gevoeld.”

Volgens Sarri had de afwezigheid van De Ligt niets te maken met de nederlaag. Na afloop gaf de trainer aan dat zijn ploeg als collectief heeft gefaald. “De eerste zestig minuten waren van wereldklasse. We hadden de totale controle, maar kregen toen een black-out. De verdediging deed het goed, tot aan de 62ste minuut. Daarvoor hebben we geen kans weggegeven”, aldus Sarri in gesprek met DAZN. “Iedereen kreeg te maken met die black-out. Ik had alle elf de spelers kunnen vervangen, maar dat verandert er niets aan. We moeten er niet teveel woorden aan vuil maken. Over drie dagen staat een weer een wedstrijd op het programma.” Juventus vervolgt de Serie A zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Atalanta.