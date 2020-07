Klopp hakt knoop door: ‘Hij zal de komende weken alleen maar trainen’

Jürgen Klopp zal Adam Lallana missen als het seizoen van Liverpool ten einde is. De verbintenis van de middenvelder loopt aan het einde van deze maand af, na een kleine contractverlenging van vier weken in verband met de coronastop. Hoewel Lallana in het restant van de Premier League zodoende nog tot de beschikking van Klopp staat, is de kans groot dat de door Leicester City begeerde middenvelder zijn laatste wedstrijd voor de landskampioen reeds heeft gespeeld.

Lallana, die al zes jaar op de loonlijst van Liverpool staat, maakte sinds de hervatting van de Premier League geen enkele keer deel uit van een wedstrijdselectie. “Het is duidelijk dat Adam de club in de zomer zal verlaten”, vertelt Klopp woensdag in gesprek met Engelse media. “Ik mis nu al alles wat met Adam te maken heeft en hij is hier gewoon nog. Adam is een buitengewone voetballer en een van de meest invloedrijke voetballers op het gebied van training quality die ik in mijn trainersloopbaan heb gehad.”

“Hij is een geweldige professional, maar dit is een moeilijke situatie en die willen we graag respecteren”, benadrukt Klopp, die een moeilijke maar tegelijkertijd ook makkelijke beslissing heeft moeten nemen. De oefenmeester en de club willen namelijk geen risico nemen met Lallana nu in de resterende vijf competitieduels van the Reds alleen nog maar de eer op het spel staat. Een blessure zit in een klein hoekje en kan zomaar een streep door een beoogde transfer zetten. “Met Adam is alles al besproken. Hij is topfit, hij traint mee en alles is in orde. Maar ja, de toekomst is de toekomst. Als we hem daadwerkelijk op het veld nodig hebben, dan kunnen we beroep op hem doen. Hij traint honderd procent.”

“In principe zal hij de komende weken alleen maar trainen, zolang hij niet op het veld nodig is. En dat is mijns inziens een niet meer dan normale situatie. Ik denk dat er veel te doen was over voetballers met aflopende contracten, of deze wel of niet moesten worden verlengd, en of de voetballers wel of niet moesten spelen. Maar dat was in het geval van Adam niet eens een gespreksonderwerp”, benadrukte de Duitse oefenmeester. “Het was meteen duidelijk dat we zijn contract zouden verlengen en dat wilde hij ook. Maar we gaan zijn toekomst of wat dan ook niet in gevaar brengen, laat dat duidelijk zijn.”

“Adam is een van mijn belangrijkste spelers sinds ik hier ben. Ik wens hem alleen maar het allerbeste in de toekomst. Hij is naar mijn mening hier al een legende, dus vanaf komend seizoen kan hij elders een legende worden.” Lallana, die in mei 32 jaar is geworden, werd in 2014 overgenomen van Southampton en de middenvelder kwam in de afgelopen zes seizoenen tot 22 doelpunten in 178 wedstrijden in het shirt van Liverpool. Voor de coronastop werd hij door Klopp meestal als invaller gebruikt.

“Hij heeft zeer belangrijke wedstrijden voor Liverpool gespeeld, maar wat hij op de trainingen heeft laten zien was echt exceptioneel”, besluit Klopp. “Als de jongelingen van Liverpool van nu ooit in de toekomst over de belangrijkste dingen in hun eerste jaren bij de club zullen vertellen, zullen ze Adam noemen, dat weet ik honderd procent zeker. Niet alleen Adam, maar onder andere. Vooral vanwege de manier waarop hij traint. Met zijn instelling is hij een voorbeeld voor iedereen.” Mocht Lallana daadwerkelijk dit seizoen niet meer in actie komen, dan was zijn invalbeurt van zes minuten tegen Bournemouth (2-1) op 7 maart de laatste keer dat hij de clubkleuren van Liverpool verdedigde.