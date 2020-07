Arsenal stort in elkaar na razendsnelle rode kaart voor invaller

De krachtmeting tussen Arsenal en Leicester City in het Emirates Stadium heeft dinsdag geen winnaar opgeleverd. Doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang en Jamie Vardy lieten het duel in Londen in een gelijkspel eindigen: 1-1. Een rode kaart voor invaller Eddie Nketiah was van grote invloed op het resultaat, daar de bezoekers daarna alsnog een punt afdwongen. Het late punt ten spijt; Leicester City is de derde plaats voorlopig kwijt aan Chelsea. De Londenaren versloegen Crystal Palace (2-3) eerder op de avond en hebben nu een punt meer.

De twintigste competitiegoal van Aubameyang gaf in de eerste helft de doorslag. Er ging in de eerste 45 minuten veel dreiging uit van Arsenal, terwijl Leicester City juist moeite had om de aanvallende kwaliteiten te benutten en, hoogst ongebruikelijk, tekenen van nervositeit in verdedigend opzicht vertoonde. Na twintig minuten spelen sloeg Arsenal toe: de pass van Dani Ceballos op Bukayo Saka was heerlijk en vervolgens was het voor Aubameyang erg eenvoudig om Kasper Schmeichel van dichtbij te verschalken.

Het was aan Schmeichel te danken dat Leicester City niet al in de rust tegen een kansloze achterstand aankeek. De Deen keerde met zijn voet een inzet van Saka, had een geweldige reflex op een schot van Alexandre Lacazette en tikte vervolgens een inzet van Héctor Bellerin over de lat. Een kopbal van Lacazette, na een heerlijke pass van Bellerin enkele minuten voor rust, ging recht op Schmeichel af. Leicester City kwam niet verder dan een vroeg schot van Jamie Vardy en een afgekeurd doelpunt van Kelechi Iheanacho.

In de tweede helft werd al snel duidelijk dat Leicester City absoluut niet met een nederlaag wilde vertrekken, al kwam het scorebord pas in de slotfase in beweging. Een doelpunt van Lacazette ongeveer twintig minuten voor tijd werd wegens buitenspel afgekeurd en niet veel later werd hij vervangen door Nketiah. De invalbeurt van de jongeling was er een om nooit meer te vergeten. Na welgeteld nul balcontacten in zijn eerste minuten kreeg hij geel voor een charge op James Justin, maar de VAR adviseerde om de aanvaller rood uit te delen.

Het team van Brendan Rodgers rook bloed tegen tien man van Arsenal en kwam zes minuten voor tijd op gelijke hoogte. Na voorbereidend werk van invaller Demarai Gray werkte Vardy bij de tweede paal de 1-1 binnen. In de liefst acht minuten blessuretijd kwamen er geen doelpunten meer bij. Met de remise slaat Leicester City de aanval van Arsenal, dat vijf duels op rij gewonnen had, op de Champions League-tickets af. Het verschil tussen beide teams blijft negen punten.

Arsenal komt op twee punten van nummer zes Wolverhampton Wanderers, dat woensdag een belangrijke uitwedstrijd tegen Sheffield United wacht. De nummer negen van de ranglijst heeft slechts vier punten minder dan the Wolves en kan bij winst juist Arsenal voorbij. Leicester City speelt zondag een uitwedstrijd tegen Bournemouth, dat volop in de strijd tegen degradatie zit. Arsenal wacht komende zondag de beladen derby tegen Tottenham Hotspur.