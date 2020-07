Jody Lukoki geeft met bijzondere slag om de arm jawoord aan nieuwe club

De toekomst van Jody Lukoki ligt mogelijk bij Yeni Malatyaspor. De transfervrije aanvaller bevestigt tegenover Voetbalzone dat hij een akkoord heeft bereikt met de nummer zestien van de Süper Lig. Toch houdt Lukoki een slag om de arm: hij heeft een clausule laten opnemen die bepaalt dat hij weer transfervrij wordt als Yeni Malatyaspor degradeert naar de TFF 1. Lig.

Lukoki tekende in februari al een voorcontract, maar toen bevond Yeni Malatyaspor zich in een betere positie dan nu het geval is. Waar de club destijds in de middenmoot van de Süper Lig was terug te vinden, moet men in de slotweken van de Süper Lig vrezen voor degradatie: de nummers zestien, zeventien en achttien dalen uiteindelijk af naar de TFF 1. Lig. De virtueel veilige nummer vijftien Konyaspor heeft, met nog vier duels te gaan, een punt meer dan Yeni Malatyaspor

‘Nederland zit nu niet echt in mijn hoofd, tenzij het om een topclub gaat’

In Turkije zou Lukoki een ploeggenoot kunnen worden van Mitchell Donald, die net als hij werd opgeleid bij Ajax. "De Turkse competitie is gek. Er kan van alles gebeuren en dat vind ik leuk", vertelt Lukoki, die tevens aangeeft dat er 'genoeg' andere belangstelling voor hem is. "Dus een club vind ik wel, mochten ze degraderen." De ex-aanvaller van Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle is sinds 1 april transfervrij. Hij beschikte over een aflopend contract bij Ludogorets en vanwege de coronacrisis scheidden de wegen van beide partijen. In vijf seizoenen speelde hij 102 competitieduels in Bulgarije en vierde Lukoki vier kampioenschappen.

In april liet de buitenspeler aan Voetbalzone weten dat hij niet van plan was om zich 'overhaast' aan een nieuwe club te committeren. Zijn voorkeur lag bij een grote competitie, al zei Lukoki voor iedere optie open te staan. "Nederland zit nu niet echt in mijn hoofd. Tenzij het om een topclub gaat, dan bedoel ik Ajax, PSV, Feyenoord of AZ. Maar dat zie ik nu niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd", gaf hij aan. Hoewel hij toen al een voorcontract had ondertekend in Turkije, is het nog niet zeker dat hij daadwerkelijk voor Yeni Malatyaspor gaat spelen.