Van Kooperen maakt drie potentiële bestemmingen bekend voor Hendrix

Jorrit Hendrix heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk al gespeeld. De middenvelder mag vertrekken uit het Philips Stadion en staat zelf ook positief tegenover een transfer. In navolging van berichtgeving van Voetbal International bevestigt zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen aan het Brabants Dagblad dat er belangstelling is voor Hendrix vanuit Engeland, Italië en de Verenigde Staten.

Welke clubs interesse hebben in de 25-jarige middenvelder is nog niet bekend. Hij werd in het verleden al in verband gebracht met Bologna, Fiorentina en Lazio uit de Serie A, maar nooit serieus met clubs uit Engeland of de VS. Onlangs sloot Hendrix zich aan bij Muy Manero, het makelaarskantoor van Van Kooperen. Hij ligt nog maar een jaar vast bij PSV en daarom is de kans klein dat de club een groot bedrag in ontvangst mag nemen bij een eventuele transfer.

De linkspoot is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Eindhovense club en vierde landstitels in 2015, 2016 en 2018. Hendrix speelde in totaal 164 competitiewedstrijden voor PSV, waarin hij 8 keer scoorde. Afgelopen seizoen speelde hij zeventien duels, waarvan vier als invaller. Aangezien de enkelvoudig international van Oranje door PSV is opgeleid, staat hij om boekhoudkundige redenen niet op de balans van de club. Elke transferprijs die de club ontvangt, wordt als nettowinst genoteerd.

Volgens Voetbal International zit Hendrix momenteel in de wachtkamer, omdat de clubs die belangstelling hebben nog niet klaar zijn met hun eigen competitieseizoen. Mocht hij vertrekken, dan gaat PSV op zoek naar een nieuwe middenvelder als vervanger. Men hoopt sowieso op de komst van Marco van Ginkel, die al drie keer door Chelsea werd verhuurd aan PSV. Zelf zou hij een nieuwe periode in Noord-Brabant wel zien zitten.