Politie deelt aparte beelden: ‘ADO-hooligan’ steekt ook zichzelf in de fik

De politie heeft dinsdagavond beelden gedeeld van brandstichting bij stadion De Goffert in Nijmegen. In de nacht van 12 op 13 oktober 2019 werd er op twee plaatsen bij het stadion brand gesticht. De branden richtten grote schade aan bij de gevel van De Goffert en aan de voorkant van het naastgelegen trainingscomplex De Eendracht van NEC.

De Gelderlander verzekerde een half jaar geleden dat leden van de Den Haag Youth, een groep jonge hooligans van ADO Den Haag, verantwoordelijk zijn voor de brandstichting. Tussen de jonge harde kern van de Haagse club en die van NEC woedt al langer een felle strijd. Zo vochten beide partijen in maart 2019 al in de binnenstad van Nijmegen, zo schreef het dagblad destijds. De brandstichting zou een mogelijke vergelding zijn.

Op de beelden van de politie is te zien hoe twee individuen een ontvlambare vloeistof over de ingang van trainingscomplex De Eendracht gieten. Een ander staat op de uitkijk. Bij het aansteken ontstaat vervolgens een grote steekvlam, waardoor de kleding van één van de brandstichters korte tijd in brand staat.

De politie tast zelf in het duister over de motieven voor de brandstichting, daar er die dag ook geen wedstrijd werd gespeeld. De politie vermoedt in ieder geval dat de persoon in kwestie brandwonden heeft opgelopen en daardoor misschien te herkennen is.