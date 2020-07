Fraude Barcelona bij Neymar-deal niet bewezen na claim van 61 miljoen

Barcelona is door het internationale sporttribunaal CAS in het gelijk gesteld inzake een claim van de Braziliaanse club Santos, dat een schadevergoeding van ruim 61 miljoen euro eiste als gevolg van de transfer van Neymar in 2013. Volgens Santos heeft het bestuur van Barcelona rondom de transfer van de aanvaller niet op de correcte manier gehandeld, maar de miljoeneneis is definitief van tafel geveegd, meldt de Catalaanse grootmacht dinsdag in een persbericht.

Volgens het CAS is het contract tussen Santos en Neymar zeven jaar geleden met wederzijds goedvinden ontbonden. Daarnaast komt uit het onderzoek dat Barcelona geen ongeoorloofde betalingen heeft gedaan aan de vader van de huidige aanvaller van Paris Saint-Germain en het familiebedrijf N&N. Het CAS meldt voorts dat er niets mis is met het voorcontract dat Barcelona Neymar voorschotelde, terwijl er ook geen fouten zijn geconstateerd rondom de definitieve verbintenis tussen beide clubs. Santos moet omgerekend circa 18.000 euro aan juridische kosten overmaken op de rekening van Barcelona.

Barcelona legde in de zomer van 2013 57,5 miljoen euro neer voor Neymar, die de huidige nummer twee in LaLiga uiteindelijk vier seizoenen diende. In januari 2014 was er reeds ophef over de miljoenendeal. Toenmalig voorzitter Sandro Rosell werd door een ‘socio’ van Barcelona beschuldigd van het verduisteren van een deel van het transfergeld dat voor Neymar was betaald. Een rechter in Madrid verklaarde de klacht echter ontvankelijk, al moesten alle documenten rondom de transfer wel openbaar gemaakt worden. De Barcelona-leiding benadrukte kort daarna dat Santos 17,5 miljoen euro had ontvangen en dat de overige 40 miljoen euro was overgemaakt naar N&N, waar Neymar een van de eigenaren is.

Barcelona en Neymar waren onlangs ook al betrokken bij een rechtszaak. De aanvaller van PSG eiste dat hij volgens een afspraak uit 2016 de totale som van 43,6 miljoen euro aan achterstallige bonussen zou ontvangen, maar de rechter ging hier niet in mee, zo bleek uit de definieve uitspraak van medio juni. Neymar moest zelfs 6,7 miljoen euro terugbetalen aan Barcelona, dat hem in 2017 voor 222 miljoen euro verkocht aan de Franse topclub.