Ultra's Fiorentina woest na dreigement Ribéry: 'Ga eerst je mond spoelen'

Franck Ribéry kreeg zondagavond bij thuiskomst een zeer onaangename verrassing te verwerken. Het huis van de vleugelaanvaller was namelijk overhoopgehaald tijdens de uitwedstrijd van Fiorentina tegen Parma (1-2) van eerder die dag. De geschokte Ribéry liet via Instagram weten dat een vertrek bij de Serie A-club niet moet worden uitgesloten. De ultra’s vinden echter dat de routinier zich niet moet aanstellen.

"Na de overwinning op Parma kwam ik thuis. Mijn 'thuis' in Italië, een land waar ik heb besloten mijn loopbaan te vervolgen na zoveel prachtige jaren in München. En dit is wat ik aantrof", schreeft de verbouwereerde Ribéry aan zijn volgers op Instagram. "Dus ja, mijn vrouw is een paar tassen en wat juwelen kwijt, maar al Hamdoulillah (godzijdank, red.) geen essentiële dingen. Wat me vooral shockeert: ik ben naakt. Mijn broek is naar beneden getrokken, dat gevoel heb ik nu. En dat gevoel gaat niet weg. Dit kan ik niet accepteren! Godzijdank waren mijn vrouw en kinderen veilig in München. Maar hoe kunnen we ons ooit nog veilig voelen?" De inbrekers namen onder meer twee Rolex-horloges, een armband van Cartier, diverse juwelen en tien dure designertassen mee als buit.

‘Wat me shockeert: ik ben naakt, mijn broek is naar beneden getrokken’

In de Italiaanse media werd na de veelbesproken inbraak al gerept over een vertrek van Ribéry bij Fiorentina, dat de aanvaller medio 2019 binnenhaalde. "Hoe kunnen wij ons nog goed voelen na wat er is gebeurd? Ik jaag niet de miljoenen achterna. Godzijdank ontbreekt het ons aan niets. Ik jaag wel altijd de bal achterna, want dat is mijn passie. Maar passie of niet: mijn gezin komt op de eerste plaats. En we zullen de noodzakelijke beslissingen nemen voor ons welzijn", zo benadrukte de boze Ribéry, die middels een video liet zien wat voor een puinhoop de inbrekers hadden achtergelaten in zijn woning.

Franck Ribery's house was robbed while he was playing at the weekend ??pic.twitter.com/3XdhuNSao8 — Goal (@goal) July 6, 2020

Een mogelijk voortijdig vertrek van Ribéry bij la Viola zet echter kwaad bloed bij de fanatieke aanhang. "Beste Franck, we snappen dat je in shock bent", zo valt te lezen in een brief die is gepubliceerd door Il Giornale. "Maar spoel eerst je mond voordat je zoiets over Florence zegt. We zijn hier niet in Medellin, weet je", verwijzen de fans van Fiorentina naar de stad in Colombia waar drugsgeweld nog steeds aan de orde van de dag is.

"Rijke mensen worden nou eenmaal overal overvallen, maar zulke mensen zijn wel in de gelukkige omstandigheid om een alarmsysteem en privébeveiliging aan te schaffen. Wij arme mensen worden ook overvallen. Wij moeten ons echter opstellen zoals San Lorenzo (een katholieke heilige, red.) en alles in stilte ondergaan", zo luidt het statement van de ultra’s van Fiorentina.