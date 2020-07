Joey Veerman staat voor nieuw contract met keiharde afspraak

SC Heerenveen doet er alles aan om Joey Veerman langer voor de club te behouden. De beleidsbepalers van de Friese club praten deze dinsdag met de zaakwaarnemer van de reeds aan Feyenoord en Club Brugge gelinkte middenvelder over het openbreken en opwaarderen van het tot medio 2022 lopende contract. Veerman werd medio 2019 door Heerenveen voor ruim 500.000 euro overgenomen van FC Volendam.

"Ze willen het contract opwaarderen", verduidelijkt Veerman in een reactie aan het lokale medium Nieuw Volendam. "En de afspraak ligt er dat ze niet opeens veel meer gaan vragen wanneer een club concreet wordt." De pas 21-jarige Veerman kwam voor de coronacrisis tot 5 doelpunten en 5 assists in 26 duels voor Heerenveen in verschillende competities. Door zijn sterke optredens kwam de middenvelder onder de aandacht van onder meer Feyenoord.

Veerman geeft 'politiek correct antwoord' op vraag over interesse Feyenoord

Veerman liet in mei nog aan FOX Sports weten dat er al contact was geweest met Feyenoord. "Ze hebben mijn zaakwaarnemer gesproken, maar ze hebben nog geen contact opgenomen met Heerenveen. Dan lijkt mij dat er nog niets aan de hand is." Over een eventuele transfersom kon de middenvelder destijds niet veel zeggen. "Laatst zei Gerry (Hamstra, technisch manager, red.): ‘onder de tien miljoen euro kom je hier niet weg’. Maar dat zijn alleen maar leuke geintjes. Als ze dat vragen, zit ik hier nog wel tot mijn 35ste en dat is ook weer niet de bedoeling."

Feyenoord trok in de tussentijd al wel Mark Diemers (Fortuna Sittard) en Bryan Linssen (Vitesse) aan, terwijl het aflopende contract van Leroy Fer vorige week maandag met twee seizoenen werd verlengd. Feyenoord heeft nog tot 22 juli de tijd om een bod neer te leggen bij Heerenveen voor Veerman. Op een later tijdstip gaat de zomerse transferperiode nog eens voor negen weken open, afhankelijk van de transfermarkt in de overige Europese competities.