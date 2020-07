Bootvluchteling groeit na reis van 6.000 kilometer uit tot plaag van grootmacht

Tussen de 536 vluchtelingen die begin juni 2016 door een schip van een Duitse NGO uit de Middellandse Zee werden gevist, zaten ongetwijfeld verschillende jongetjes wiens grootste wens het was om het ooit als voetballer te maken in Europa. Voor het merendeel van deze dromers zal dit voor altijd buiten bereik blijven, maar een van hen heeft afgelopen zondag een enorme stap gezet richting het verwezenlijken van deze droom. Musa Jawara mocht namens Bologna in het Giuseppe Meazza tegen het grote Internazionale namelijk 25 minuten voor tijd zijn entree maken en hij had nog geen 10 minuten nodig om zijn eerste Serie A-goal ooit te produceren. Bologna zou het duel uiteindelijk zelfs verrassend met 1-2 winnen, waardoor de toch al tot minimale proporties geslonken titelambities van i Nerazzurri definitief de ijskast in kunnen.

Door Robin Bruggeman

“Ik draag dit doelpunt op aan mijn familie en aan iedereen die mij onderweg geholpen heeft. Ik wil de coach enorm bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij stelde tegen Inter, ik ben enorm blij met mijn eerste doelpunt. Het is een droom die uitkomt en ik zal dit nooit meer vergeten”, was Juwara na afloop van de wedstrijd tegenover DAZN euforisch over een van de absolute hoogtepunten in zijn nog jonge leven. De linksbuiten werd op Tweede Kerstdag van 2001 geboren in Gambia en trok, na op vroege leeftijd zijn ouders te zijn verloren, in bij zijn grootvader.

Het perspectief in het politiek onrustige, kleinste land van Afrika was echter zeer beperkt en toen Juwara veertien jaar oud was, werd besloten hem in zijn eentje richting Europa te sturen. Een lange reis volgde van een van de meest westelijkste puntjes van het Afrikaanse continent naar de kust van de Middellandse Zee, waar hij als een van vele duizenden met een rubberboot de oversteek waagde richting het beloofde land. Een grote gok, die nog flink wat groter werd doordat Juwara helemaal niet kon zwemmen. Het lot lachte de Gambiaan echter toe toen hij samen met zijn medepassagiers werd opgepikt door een groot schip van een hulporganisatie en op 10 juni 2016 kwam er in de buurt van de Siciliaanse havenstad Messina een einde aan zijn gevaarlijke trip van zesduizend kilometer.

Left his home country at the age of 1??4?? Travelled alone from Gambia ???? to Italy ???? Starting playing for a local club in Potenza ? Adopted by his coach ?? And now, he's scoring in Serie A ?? Musa Juwara, remember the name ????#InterBologna #WeAreOne pic.twitter.com/uHdvEeBHne — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 5, 2020

Een overplaatsing naar een opvangcentrum in de Zuid-Italiaanse stad Potenza hielp Juwara vervolgens een nieuwe stap te zetten, aangezien hij hier naast het doen van klusjes ook tegen een bal kon trappen. Het talent van de jonge Gambiaan kwam al snel onder de aandacht van Vitantonio Suma, de trainer van het plaatselijke Virtus Avigliano, en met maar liefst 29 doelpunten hielp Juwara zijn nieuwe ploeg aan de titel in een lokale studentencompetitie. Suma groeide in de daaropvolgende periode niet alleen uit tot de voetbalmentor van de jonge aanvaller, maar nam hem ook op in zijn gezin en zou hem uiteindelijk zelfs officieel adopteren. Juwara kreeg hierdoor de kans om in Italië naar school te gaan, al bleef het voetbal hard aan het talent trekken.

Chievo Verona werd uiteindelijk de club die als eerste toe zou slaan, hoewel zijn overgang naar i Gialloblu nog wel wat voeten in de aarde zou hebben. In 2017 kwam het van een juridische strijd met de Italiaanse voetbalbond vanwege regelgeving die ‘uitbuiting’ van jonge vluchtelingen moet voorkomen. Met hulp van Suma slaagde Juwara er uiteindelijk toch in om tot een akkoord te komen met de bond, waarna hij in zijn eerste seizoen in de Primavera, de Onder-19, van Chievo zijn talent nogmaals benadrukte met acht doelpunten in vijftien wedstrijden. Op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen volgde voor een inmiddels al lang en breed gedegradeerd Chievo tegen Frosinone ook zijn debuut in de Serie A, maar tot meer dan die tien minuten op het hoogste niveau zou hij niet meer komen voor de ploeg uit Verona.

Op proef in het shirt van Torino zorgde Juwara er vorig jaar zomer tijdens het befaamde Viareggio-toernooi namelijk met drie doelpunten voor dat geen enkele scout meer om hem heen kon. Het werd uiteindelijk echter niet il Toro, maar Bologna dat wist toe te happen en de jongeling tegen een betaling van een half miljoen euro inlijfde. Hier moest hij het in eerste instantie opnieuw bij de Primavera laten zien, maar Juwara wist met zijn goede spel al snel de aandacht te trekken van hoofdtrainer Sinisa Mihajlovic. In oktober tegen Sampdoria zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie en een paar maanden later volgde, vlak voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis, zijn debuut van vier minuten tegen AS Roma. Juwara kreeg ook tegen Genoa, Udinese en Juventus steeds een paar minuten, totdat Mihajlovic besloot om het tegen Inter over een andere boeg te gooien.

“Het was eerst mijn plan om Mattias Svanberg aan de rechterkant te zetten. Na het verloop van de wedstrijd wat nader bestudeerd te hebben, besloot ik echter om voor Musa te gaan. Met alle chaos die hij veroorzaakt op het veld zou het voor hen moeilijk worden om hem af te stoppen. Toen Juwara het veld in kwam, zei ik nog tegen mijn assistent Riccardo Bigon dat hij zou scoren”, reageerde Mihajlovic na afloop van het duel. Het doelpunt van Juwara kwam tot stand na een enorme mispeer van Roberto Gagliardini, die het voor de jonge invaller mogelijk maakte om de bal van net binnen de zestien achter Samir Handanovic te rammen. Dit was echter niet het enige wapenfeit voor Juwara, want een paar minuten na zijn goal leidde een overtreding op de jongeling ook tot een tweede gele kaart voor Alessandro Bastoni. Bologna speelde op dat moment door de uitsluiting van Roberto Soriano al twintig minuten met een man minder en rook kansen tegen een steeds verder inzakkend Inter.

Met een schot tussen de benen van Handanovic door maakte land- en naamgenoot Musa Barrow het sprookje voor Juwara en Bologna vervolgens met nog tien minuten te gaan compleet en de manschappen van Mihajlovic mogen nog altijd dromen van Europa League-deelname. Door om zijn shirt te vragen gaf Barrow zijn jonge ploeggenoot na de wedstrijd een van de mooiste complimenten: “Ik ben enorm blij voor de andere Musa. Ik probeer hem altijd van een beetje advies te voorzien en na de wedstrijd heb ik om zijn shirt gevraagd, omdat hij fantastisch was.” Het vizier van de twee Musa’s staat nu gericht op Sassuolo, dat woensdagavond de tegenstander is. Veel mooier dan die zondagavond in Milaan zal het voorlopig echter niet meer worden voor Juwara.