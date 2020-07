‘Scammers die Feyenoord voor miljoenen dupeerden opgepakt in Dubai’

De FBI heeft volgens The Guardian twee personen gearresteerd die in 2018 betrokken bij fraude rondom de transfer van Stefan de Vrij van Feyenoord naar Lazio, een deal die al in 2014 werd beklonken. Het tweetal, opererend onder de namen Hushpuppi en Woodberry, wist al hackend circa twee miljoen euro los te peuteren. Lazio kwam een transfersom van ruim zeven miljoen euro overeen voor de transfer van de verdediger, al werd pas veel later duidelijk dat het totaalbedrag niet klopte.

Lazio had al ongeveer 4,5 miljoen euro overgemaakt naar Feyenoord, dat de Romeinse club vervolgens begin 2018 op de hoogte stelde van het nog te betalen restant. Op dat moment gingen alle alarmbellen af in het Stadio Olimpico. De hackers hadden zichzelf in die periode toegang verschaft tot het betalingsverkeer en hielden vervolgens het bestuur van Lazio voor de gek met een mail namens Feyenoord en een afwijkende bankrekening. De circa twee miljoen euro kwam hierdoor in verkeerde handen terecht, tot grote schrik van de Italianen.

Er werd door de Italiaanse justitie een grondig onderzoek ingesteld naar de frauduleuze betaling, met als resultaat dat de hackers onlangs in Dubai zijn opgepakt door de politie. De twee internetdieven worden volgens The Guardian binnenkort overgebracht naar de Verenigde Staten. De politie aldaar doet momenteel onderzoek naar andere fraudezaken waar het tweetal bij betrokken is geweest. Mogelijk zijn duizenden andere mensen ook dupe geworden van hun praktijken.

De Vrij speelde in totaal vier seizoenen in het shirt van Lazio. In 2018 tekende de voormalig Feyenoorder een vijfjarig contract bij Internazionale, dat de centrumverdediger twee jaar geleden transfervrij overnam van Lazio. Het CAS oordeelde in augustus 2019 dat Lazio alsnog een miljoen euro moest betalen aan Feyenoord voor de transfer van de Oranje-international, ongeveer anderhalf jaar nadat de Rotterdamse club de kwestie-De Vrij had aangekaart bij het internationale sporttribunaal.