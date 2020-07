Robben kreeg speciaal verzoek van Neres: ‘Ik dacht niet dat het zou lukken’

Voor David Neres zit een speciaal tintje aan het feit dat Arjen Robben komend seizoen bij FC Groningen zijn rentree maakt in de Eredivisie. De vleugelaanvaller van Ajax is een groot bewonderaar van de 36-jarige oud-international van het Nederlands elftal. Neres heeft zelfs een shirt van Robben in zijn bezit, al kwam dat wel met hulp van een voormalig ploeggenoot tot stand.

Neres doet een en ander uit de doeken in gesprek met Touzani TV. "Ik bezit enkele medailles en voetbalschoenen, maar een bepaald shirt steekt er wat mij betreft bovenuit, dat is het shirt van Robben van Oranje", zo benadrukt de Ajacied. Neres legt gelijk uit waarom hij zoveel waarde hecht aan het shirt van zijn collega-aanvaller. "Want ik hou van hem! Hij is altijd een van mijn idolen geweest. We spelen op dezelfde positie, dus ik probeer altijd wat video’s van hem te bekijken en dingen hetzelfde te doen. Dat ik zijn shirt heb, is erg speciaal voor mij."

Overigens kreeg Neres, die naar eigen zeggen ook idolaat is van onder meer Ronaldinho, het Oranjeshirt niet rechtstreeks van Robben. "Davy Klaassen heeft mij daarmee geholpen, bedankt nog daarvoor, Davy", vervolgt de Braziliaanse buitenspeler zijn relaas tegenover presentator Soufiane Touzani. "Hij ging een keer naar het nationale elftal van Nederland en ik dacht toen: waarom niet? Laat ik het gewoon proberen. Ik vroeg aan Davy of hij een shirt van Robben kan regelen en hij zei gelijk: ‘dat is goed’. Ik geloofde er echter niet in dat het zou lukken."

De tegenwoordig bij Werder Bremen actieve Klaassen hield zich echter aan zijn belofte en overhandigde korte tijd later een gesigneerd shirt van Robben aan de dolgelukkige Neres. "Dat was echt te gek." De Ajax-aanvaller heeft het shirt momenteel niet in Amsterdam hangen. "Het ligt nu bij mijn moeder in Brazilië. Zij zorgt er goed voor", zo besluit Neres.