AD: Ajax bereikt akkoord na verdeeldheid binnen spelersgroep

Ajax bereikt akkoord na verdeeldheid binnen spelersgroep

De Ajax-selectie en de clubleiding zijn het eens geworden over een loonoffer om de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken voor de club, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het heeft maanden geduurd voordat de betrokken partijen tot een akkoord kwamen. Er heerste lange tijd verdeeldheid in de spelersgroep over het inleveren van salaris.

Begin mei sloot het betaald voetbal al een ‘historisch akkoord’ over een korting van de salarissen en de spelersgroep van Ajax gaf destijds aan hier ‘vanzelfsprekend’ in mee te willen gaan. In het advies staat dat jaarsalarissen tot 500.000 euro te maken krijgen met een salarisverlaging van 17,5 procent. Op bedragen die daarboven zitten zou twintig procent worden ingehouden, zolang er zonder publiek gespeeld moet worden. Volgens het NRC Handelsblad verdienen diverse spelers bij Ajax vier tot vijf miljoen euro. “Als je dan ziet dat Daley Blind van Ajax een miljoen euro salaris moet inleveren! Dan denk ik: waar gaat dit over? Iedereen is erbij geweest toen hij tekende, dat vind ik niet binnen proporties”, reageerde Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, eerder.

Blind gaf bijna twee maanden geleden aan dat de spelersgroep bereid was om mee te denken. Toch verliepen de gesprekken moeizaam, zo bevestigde financieel directeur Susan Lenderink deze week in het NRC. Enkele spelers willen een transfer maken en het loonoffer wordt daarbij soms gebruikt in de onderhandelingen. “Er spelen natuurlijk individuele belangen in dat collectieve. Dat maakt het lastig. Uiteindelijk gaan we daar wel uitkomen, ik hoop ergens in de komende weken”, aldus Lenderink.

De gesprekken over het inleveren van salaris werden vorige week weer opgestart en inmiddels is er een akkoord, terwijl er eerder nog verdeeldheid was binnen de spelersgroep. Een deel van de selectie wilde salaris inleveren en een ander deel wilde alleen inleveren onder voorbehoud van enkele voorwaarden. Het overige deel, met sleutelspelers, was eerder juist niet bereid om mee te denken met de club.

Lenderink liet deze week weten dat Ajax serieuze financiële gevolgen ondervindt van de coronacrisis. De club zal desondanks waarschijnlijk geen gebruik maken van overheidssteun via het deltaplan, dat de KNVB deze week indiende in Den Haag. “Omdat we dat niet nodig hebben”, aldus Lenderink. “Tegelijkertijd, een dergelijk overheidssteunplan, dat zie je nu aan KLM, daar zitten heel veel voorwaarden aan. Dat beperkt je ook in je bewegingsvrijheid. Je wil niet dat je geremd wordt in bepaalde keuzes. Zolang we redelijk autonoom ons beleid kunnen uitvoeren, heeft dat absoluut de voorkeur.”