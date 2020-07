Dani de Wit maakt veel reacties los met foto bij Marina Beach Club Valencia

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

AZ-middenvelder Dani de Wit geniet momenteel van zijn vakantie in Valencia, waar hij samen met een aantal vrienden verblijft. Een bezoekje aan de bekende Marina Beach Club kan niet uitblijven. Een foto die De Wit deelt waarop hij te zien is op de rand van het zwembad maakt veel reacties los bij verschillende ploeggenoten en voormalig ploeggenoten. “Nou pik, je kan eerlijk zijn: het gaat echt niet om die palmboom, hè”, schrijft Ajax-verdediger Perr Schuurs, doelend op het bijschrift van de jeugdinternational. “Wat een kast zeg”, zegt Kostas Lamprou, die De Wit kent vanuit zijn tijd bij Ajax.