Johan Cruijff liet iPad-verkoper in tranen achter: ‘Hij was helemaal in shock’

Peter Bosz werd in december 2015 aangesteld als hoofdtrainer van Maccabi Tel Aviv, op voorspraak van toenmalig technisch directeur Jordi Cruijff. Diens vader Johan Cruijff kwam hierdoor geregeld op bezoek op het trainingscomplex van de Israëlische topclub. Bosz had echter ook buiten zijn werkzaamheden soms contact met Cruijff senior. De huidige trainer van Bayer Leverkusen deelt in een uitgebreid interview met Helden Magazine een vermakelijke anekdote.

Bosz ging tijdens zijn kortstondige verblijf bij Maccabi Tel Aviv een keer mee met Cruijff, omdat laatstgenoemde een iPad wilde kopen in een telefoonwinkel in Israël. "Hij liep de winkel in en zei tegen de verkoper: 'Ik wil graag zo'n ding hebben.' Israëliërs kunnen hard en direct zijn, dus die verkoper zei nogal luid: 'Paspoort?", zo brengt de Nederlander in Duitse dienst in herinnering.

Cruijff keek volgens Bosz niet op van de houding van de verkoper en liet rustig zijn paspoort zien. Een opmerkelijk tafereel volgde, zo benadrukt de Leverkusen-coach. "Die man keek, keek nog eens en begon te huilen. Hij was helemaal in shock dat Johan Cruijff voor hem stond." Bosz was altijd zeer onder de indruk van de manier waarop Cruijff met mensen omging. "Dat soort dingen maakte die man iedere dag mee. Ik weet heus dat hij soms heel hard is geweest in een heleboel dingen, maar ik vond hem een heel vriendelijke en aardige man." Enkele maanden na de entree van Bosz bij Maccabi Tel Aviv overleed Cruijff op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker, op 24 maart 2016.

Bosz loodste Maccabi Tel Aviv uiteindelijk naar de tweede plaats, terwijl daarnaast de bekerfinale werd bereikt. In de eindstrijd werd echter met 1-0 verloren van Maccabi Haifa. Na het seizoen 2015/16 vertrok Bosz bij de club, om vervolgens aan de slag te gaan bij Ajax. Via Borussia Dortmund kwam de voormalig technisch directeur van Feyenoord in december 2018 bij Leverkusen terecht.