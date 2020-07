Setién is positief over De Jong en mikt op rentree op zeer korte termijn

Frenkie de Jong ontbrak de afgelopen tijd bij Barcelona vanwege een spierblessure, maar aan zijn absentie is nu een einde gekomen. De middenvelder maakte dinsdag zijn rentree op het trainingsveld bij de Catalaanse grootmacht, al is het nog niet duidelijk wanneer De Jong precies weer wedstrijdfit zal zijn.

Trainer Quique Setién laat op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van woensdagavond tegen Espanyol weten dat hij hoopt snel weer over de Nederlander te beschikken. "Het zou mooi zijn als we hem tegen Real Valladolid (zaterdag 11 juli, red.) terughebben. Hij heeft vandaag weer getraind en het gaat beter. Als hij nog niet klaar is voor het duel met Valladolid, dan wordt het de wedstrijd die daarop volgt (woensdag 15 juli tegen Osasuna, red.)."

De Catalaanse derby tegen Espanyol komt in ieder geval nog te vroeg voor De Jong, aangezien hij geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie voor dat duel. Voor Barcelona staat er veel op het spel tegen de stadsgenoot, daar de ploeg van Quique Sétien zich geen misstap meer kan veroorloven in de titelstrijd met Real Madrid. De Koninklijke heeft momenteel, met nog vier wedstrijden voor de boeg, een voorsprong van vier punten.

De Jong ontbrak de afgelopen tijd op het trainingsveld vanwege een spierblessure in zijn rechteronderbeen. De middenvelder bleef op 16 juni tijdens het duel tegen Leganés voor het eerst negentig minuten op de bank en miste daarna ook de wedstrijden tegen Sevilla, Athletic Club, Celta de Vigo, Atlético Madrid, Villarreal en dus ook Espanyol.