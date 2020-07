Productief Cambuur haalt volgende versterking weg bij Ajax

Jasper ter Heide vervolgt zijn loopbaan bij SC Cambuur, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige vleugelverdediger wordt overgenomen van Ajax en zet in Leeuwarden zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, met een automatische optie voor één jaar extra bij het behalen van Eredivisie-voetbal. Cambuur verzekerde zich eerder al van de diensten van Mees Hoedemakers, Sonny Stevens en Robert Mühren voor komend seizoen.

Ter Heide speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem zes jaar geleden weghaalde bij AZ. De vleugelverdediger doorliep de academie van de Amsterdammers en maakte in augustus 2018 tegen Roda JC Kerkrade (2-1 nederlaag) zijn debuut in het profvoetbal namens Jong Ajax. Ter Heide kwam de afgelopen twee seizoenen tot 31 optredens voor het beloftenteam van de Amstedammers in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn contract bij Ajax liep nog door tot medio 2021 en het is onduidelijk of Cambuur een transfersom heeft moeten neertellen.

“Jasper stond al langer bij ons op de radar en is een speler met veel potentie”, zo licht technisch manager Foeke Booy namens Cambuur toe. “Hij heeft een gedegen opleiding achter de rug en kan zowel als rechtsback en verdedigende middenvelder uit de voeten. Dat in combinatie met zijn enorme drive en fijne persoonlijkheid maakt dat hij een zeer welkome versterking is.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.