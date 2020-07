Uitspraken bij ‘jaloers’ Barcelona leiden tot woedende reactie van Real Madrid

Real Madrid en Barcelona vechten momenteel via de media een verhitte strijd uit. Onderwerp van de discussie tussen de aartsrivalen, die momenteel strijden om de Spaanse landstitel, is de rol van de VAR bij de afgelopen wedstrijden van de Koninklijke. Josep Vives, woordvoerder van Barcelona, heeft olie op het vuur gegooid door net als voorzitter Josep Maria Bartomeu te stellen dat slechts één team profiteert van de VAR en die uitspraak heeft een felle reactie vanuit de Spaanse hoofdstad uitgelokt.

Real Madrid overleefde de uitwedstrijd tegen Athletic Club afgelopen zondag dankzij een rake strafschop van Sergio Ramos, die gegeven werd nadat de VAR ingreep bij een vermeende overtreding van Dani García op Marcelo. Dat de VAR enkele minuten later niet ingreep toen Sergio Ramos op de voet van Raúl García ging staan, leidde tot woedende reacties bij Athletic én Barcelona. De Catalanen hebben in de strijd om de landstitel een achterstand van vier punten op de ploeg van trainer Zinédine Zidane.

Grote ergernis bij Athletic, Barça, Zidane én Ramos na zege Real Madrid

“Niemand kan de voortrekkersrol van Barcelona bij het implementeren van de VAR in LaLiga ontkennen. Dat deden we om de scheidsrechters te helpen, niemand twijfelt aan het nut van de VAR. Dat zou absurd zijn, dus we blijven de VAR toejuichen. Alleen moet het wel verbeterd worden, want de criteria worden niet eerlijk toegepast. Sommige teams worden benadeeld en één team heeft er voordeel van. Het lijkt alsof er in die situaties niet consequent gehandeld wordt”, zegt Vives, zonder overigens de naam van Real Madrid te noemen, tegenover Marca. Zijn uitspraken lagen in lijn met die van president Bartomeu.

De woordvoerder van Barcelona zag zich genoodzaakt om die uitspraken daarna af te zwakken, door te stellen dat Real Madrid geen koploper is dankzij de scheidsrechters. Een reactie van De Koninklijke bleef desondanks niet lang uit, want Marca drukt dinsdagochtend de duidelijke taal vanuit Madrid uit: “Woede en jaloezie.” Ook AS pakt uit met de discussie over de VAR en benadrukt dat Real Madrid ‘met én zonder VAR’ koploper in LaLiga is. Laatstgenoemde krant verwijst naar El Clásico van eerder dit seizoen, waarin de VAR niet ingreep bij twee vermeende overtredingen op Raphaël Varane.