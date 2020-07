Deceptie dreigt voor MLS-herstart: MVP weigert en deelnemer uitgesloten

In de Amerikaanse Major League Soccer wordt al enige tijd niet gevoetbald, maar hier komt op korte termijn verandering in. Vanaf woensdag staat namelijk het zogenaamde MLS is Back-toernooi op het programma, waarbij de clubs uit de hoogste competitie van de Verenigde Staten het tegen elkaar opnemen op het complex van sportzender ESPN op het Walt Disney World Resort in de buurt van Orlando.

De MLS heeft in de dagen voor de herstart echter wel te maken gekregen met een aantal tegenvallers. Zo zal Los Angeles FC-sterspeler Carlos Vela niet van de partij zijn. De Mexicaanse aanvaller, die vorig seizoen nog werd uitgeroepen tot Most Valuable Player van de hele competitie, geeft er de voorkeur aan om thuis bij zijn zwangere vrouw te blijven.

‘Af en toen wilde Zlatan je helpen en af en toe begon hij te schreeuwen’

Voormalig Vitesse- en AZ-talent Kai Koreniuk is met Los Angeles Galaxy wel van de partij in Orlando Lees artikel

Naast Vela is ook het de hele selectie van FC Dallas niet aanwezig in Florida. De ploeg is door de MLS uit het toernooi gehaald nadat tien spelers en een coach positief testten op het coronavirus. De ploeg van trainer Luchi Gonzalez zou vrijdag eigenlijk in actie komen tegen Vancouver Whitecaps, maar moet het hele toernooi nu aan zich voorbij laten gaan.

“De uitsluiting van FC Dallas laat zien hoe moeilijk het blijft om in welke sport dan ook weer aan het werk te gaan tijdens deze pandemie”, laat de Amerikaanse spelersvakbond weten in een korte reactie. Het MLS is Back-toernooi staat op het programma van 8 juli tot en met 11 augustus. Naast punten voor het reguliere MLS-seizoen staan er eveneens prijzengeld en een ticket voor de CONCACAF Champions League op het spel in Orlando.