Jans: ‘Als ze zelf aan de beurt zijn, blijkt het toch lastiger te accepteren’

Ron Jans beleefde maandag zijn eerste training als coach van FC Twente. Voor de nieuwkomer was het nog flink behelpen, aangezien de Tukkers in de afgelopen tijd maar liefst veertien spelers zagen vertrekken, waaronder Peet Bijen, Haris Vuckic en Aitor Cantalapiedra. Daar tegenover staat tot nu toe slechts de komst van Gijs Smal, waardoor Jans met vier keepers en zestien veldspelers aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon.

De oefenmeester vertelt in gesprek met TC Tubantia in de afgelopen tijd druk bezig te zijn geweest met de invulling van de selectie: “Ik heb me de afgelopen weken voor 75 procent een scout gevoeld. Ik denk dat ik al z’n zes middagen met Jan Streuer (de nieuwe technisch directeur, red.) heb gezeten. Uit de scouting en ons netwerk hadden we zo’n 150 spelers. Dat aantal hebben we teruggebracht tot twee spelers per positie. Maar het gaat allemaal niet zo snel”, legt hij uit.

De coronacrisis vormt een bemoeilijkende factor in Jans’ zoektocht naar nieuwe spelers, aangezien er minder geld beschikbaar is voor salarissen en transfersommen: “Het moet bij de spelers nog landen dat de tijden zijn veranderd door corona. De spelers beseffen het wel, totdat ze zelf aan de beurt zijn, dan blijkt het toch wat lastiger te zijn om het te accepteren. En misschien werkt het bij Twente wel dubbelop, omdat hier in het verleden hele goede salarissen zijn betaald.”

Twente ontkomt er zodoende waarschijnlijk niet aan om meer huurspelers binnen te halen dan in eerste instantie de bedoeling was: “Maar we willen kwaliteit. Dat staat bovenaan”, is Jans wel stellig. De trainer gaat ervan uit dat Twente uiteindelijk de boel op de rit krijgt: “We gaan er alles aan doen om de selectie op peil te krijgen en de club in rustiger vaarwater te krijgen. Het was hier de laatste jaren een komen en gaan van mensen, dat moet een keer ophouden.”